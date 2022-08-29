أسعار المانجو اليوم بالأسواق بدايه من 7 جنية للكيلو

المانجو من أهم أنواع الفاكهة التي يحبها الكثير من الأشخاص، وبالتزامن مع اقتراب نهاية موسم المانجو فنجد أن هناك اهتمام كبير في شراء كميات كبيرة من المانجو لكي يتم تخزينها كما هو معتاد في كل عام، وهو ما يجعل الأشخاص في حالة بحث مستمر عن أسعار المانجو بأنواعه المختلفة، حيث تتعدد أنواع المانجو الموجودة في الأسواق المحلية في جميع أنحاء الجمهورية بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسعار المانجو اليوم في الأسواق المحلية.

أسعار المانجو اليوم

ونجد أن هناك اختلاف كبير في أسعار المانجو في الأسواق المحلية بناء على الأنواع المختلفة الخاصة بها، ونجد أنه بناء على الأسعار التي تم تداولها في صباح اليوم فقد جاءت أسعار المانجو اليوم على النحو التالي.

سجلت أسعار المانجو البلدي اليوم في مصر على نحو يتراوح ما بين 7 جنيه إلى 10 جنيه. كما تم تحديد سعر المانجو الفص في الأسواق اليوم والتي تتراوح ما بين 25 جنيه إلى 45 جنيه. كما جاء سعر المانجو دبشة يتراوح ما بين 9 جنيه إلى 15 جنيه. وقد جاء كذلك سعر كيلو المانجو الصديقة من، 11 جنيه إلى 15 جنيه ومانجو جوالك يتراوح ما بين 9 جنيه إلى 15 جنيهً. كما جاء سعر المانجو السكري يتراوح ما بين، 9 جنيه إلى 15 جنيه والسنارة تراوحت ما بين 9 جنيه إلى 15 جنيه. وجاء سعر المانجو العويس بين 15 جنيه و25 جنيه، والزبدية من 9 جنيه إلى 11 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

ونجد أن أسعار الفاكهة في مصر في الأسواق المحلية قد انخفضت خلال الأيام الماضية، فنجد أن سعر حبة البطيخ وزن يتراوح ما بين 4 كيلو و10 كيلو جاء يتراوح ما بين 10 جنيه و35 جنيه، كما تم تحديد سعر التين البرشومي ليكون ما بين 6 جنيه و9 جنيه، كما جاء سعر البرقوق السكري على نحو 22 جنيه.