أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم السبت 27 يوليو 2019 وسعر كرتونة البيض

بدأت التعاملات الصباحية لأسعار اللحوم الدواجن وسعر كرتونة البيض اليوم السبت 27 -7- 2019 باستقرار سعر اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية وقد تختلف الأسعار بنسب قليلة من محافظة الى أخرى ومن سوق الى أخر على حسب تكاليف تجار المزارع وتربط أسعار اللحوم والدوجن بسعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري لا شك أنها من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن بشكل عام فمع ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر يرتفع سعر العلف والأدوية الخاصة بتربية الطيور بشكل عام مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق بجميع المحافظات وتشكيل عبأ على أصحاب المزارع.

أسعار اللحوم في مصر اليوم

سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي– 110 إلى 130 جنيه، سعر كيلو اللحم البتلو البلدي— 140 إلى 180 جنيه، سعر كيلو اللحوم البتلو المستورد– 85 إلى 175 جنيه، سعر كيلو اللحم الضأن البلدي– 130 إلى 140 جنيه، سعر كيلو اللحم الجاموسي– من 130 إلى 160 جنيه، اللحم الجملي: سعر الكيلو من 100 إلى 120 جنيها، سعر كيلو اللحم المستورد البرازيلي– 75 إلى 85 جنيه، سعر الكيلو اللحم المستورد السوداني– 70 إلى 80 جنيه، سعر الكيلو اللحم الضأن المستورد– 60 إلى 80 جنيه، سعر الكيلو لحم الماعز– 90 إلى 120 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 25.00 جنيه 25.50 جنيه لحم ساسو كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه لحم بلدي كيلو 36.00 جنيه 36.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 04.70 جنيه 05.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.75 جنيه 03.00 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 03.80 جنيه 04.00 جنيه بط مسكوفي يوم 11.50 جنيه 12.00 جنيه بط مولارد يوم 12.50 جنيه 13.00 جنيه

سعر كرتونة البيض في مصر اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 34.50 جنيه 35.00 جنيه بيض أبيض كرتونه 34.50 جنيه 35.00 جنيه بيض بلدي كرتونه 41.00 جنيه 42.50 جنيه

وتعد الدواجن من أهم مصادر البروتين التي يعتمد عليها المستهلك، ويوجد إقبال كبير على شرائها من قبل المواطنين خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، فهي البديل الأول للحوم الحمراء، والتي واصلت ارتفاعها ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 150 جنيها