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أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم السبت 27 يوليو 2019 وسعر كرتونة البيض

كتب محمد ناصرفي آخر تحديث
أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم السبت 27 يوليو 2019 وسعر كرتونة البيض
أسعار اللحوم والدواجن

بدأت التعاملات الصباحية لأسعار اللحوم الدواجن وسعر كرتونة البيض اليوم السبت 27 -7- 2019 باستقرار سعر اللحوم والدواجن في الأسواق المصرية وقد تختلف الأسعار بنسب قليلة من محافظة الى أخرى ومن سوق الى أخر على حسب تكاليف تجار المزارع وتربط أسعار اللحوم والدوجن بسعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري لا شك أنها من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الدواجن بشكل عام فمع ارتفاع سعر الورقة الخضراء في مصر يرتفع سعر العلف والأدوية الخاصة بتربية الطيور بشكل عام مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق بجميع المحافظات وتشكيل عبأ على أصحاب المزارع.

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عن الكاتب

محمد ناصر

طالب بكلية آداب المنصورة قسم علم نفس أهتم بكل ما هو جديد بالسوشيال ميديا وأعمل كاتب ومحرر بموقع نجوم مصرية

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