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أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم الإثنين19-8-2019 و سعر كرتونة البيض

كتب محمد ناصرفي آخر تحديث
أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم الإثنين19-8-2019 و سعر كرتونة البيض
أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 و سعر كرتونة البيض

أسعار اللحوم والدواجن بدأت تعاملات صباح اليوم الإثنين 19-8-2019 في الأسواق المصرية بتراجع سعر الدواجن حيث إختلفت الأسعار من تاجر الى أخر بسنبة تصل إلى جنيهان بينما استقرت الأسعار في أغلب المحافظات المصرية وكانت الأسعار شهدت حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الإستقرار خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى إرتفاع جميع السلع والمستلزمات المعيشية.

أسعار اللحوم والدواجن

في نفس الوقت يتم تحديد اللحوم والدواجن وفقا لسعر العرض والطلب ومن أهم الأسباب التي تؤثر على سعر الدواجن هو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري  في المرتبة الأولي مثلما يؤثر على جميع السلع والمستلزمات المعيشية لأنه يرفع سعر العلف والأدوية الخاصة بتربية الطيور بشكل عام مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق وتشكيل عبأ على أصحاب المزارع، فتحتاج الطيور بشكل دوري ومستمر على عدد من التطعيمات للوقاية من الأمراض التي من الممكن أن تصيب الطيور خاصة في المزارع

أسعار اللحوم البلدي اليوم

الكندوزمن 110 إلى 135 جنيه
البتلومن 150 إلى 180 جنيه
الضأن 130 إلى 140 جنيه
اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيه
اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه
 اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه
 اللحم السوداني 75 جنيه
اللحم الهندي 75 جنيه
 الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
 سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه
 سعر الكبدة البلدي 130 جنيه

 

أسعار الدواجن اليوم في مصر.

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو20.00 جنيه20.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم06.75 جنيه07.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.25 جنيه04.50 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.00 جنيه04.50 جنيه
بط مسكوفييوم13.50 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم14.00 جنيه14.50 جنيه

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عن الكاتب

محمد ناصر

طالب بكلية آداب المنصورة قسم علم نفس أهتم بكل ما هو جديد بالسوشيال ميديا وأعمل كاتب ومحرر بموقع نجوم مصرية

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