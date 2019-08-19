أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم الإثنين19-8-2019 و سعر كرتونة البيض

أسعار اللحوم والدواجن بدأت تعاملات صباح اليوم الإثنين 19-8-2019 في الأسواق المصرية بتراجع سعر الدواجن حيث إختلفت الأسعار من تاجر الى أخر بسنبة تصل إلى جنيهان بينما استقرت الأسعار في أغلب المحافظات المصرية وكانت الأسعار شهدت حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الإستقرار خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى إرتفاع جميع السلع والمستلزمات المعيشية.

أسعار اللحوم والدواجن

في نفس الوقت يتم تحديد اللحوم والدواجن وفقا لسعر العرض والطلب ومن أهم الأسباب التي تؤثر على سعر الدواجن هو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المرتبة الأولي مثلما يؤثر على جميع السلع والمستلزمات المعيشية لأنه يرفع سعر العلف والأدوية الخاصة بتربية الطيور بشكل عام مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق وتشكيل عبأ على أصحاب المزارع، فتحتاج الطيور بشكل دوري ومستمر على عدد من التطعيمات للوقاية من الأمراض التي من الممكن أن تصيب الطيور خاصة في المزارع

أسعار اللحوم البلدي اليوم

الكندوز من 110 إلى 135 جنيه البتلو من 150 إلى 180 جنيه الضأن 130 إلى 140 جنيه اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيه اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه اللحم السوداني 75 جنيه اللحم الهندي 75 جنيه الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه سعر الكبدة البلدي 130 جنيه

أسعار الدواجن اليوم في مصر.

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه أسعار الكتاكيت اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 06.75 جنيه 07.00 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.25 جنيه 04.50 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه أسعار البط اليوم النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولارد يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه