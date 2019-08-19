أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم الإثنين19-8-2019 و سعر كرتونة البيض

أسعار اللحوم والدواجن بدأت تعاملات صباح اليوم الإثنين 19-8-2019 في الأسواق المصرية بتراجع سعر الدواجن حيث إختلفت الأسعار من تاجر الى أخر بسنبة تصل إلى جنيهان بينما استقرت الأسعار في أغلب المحافظات المصرية وكانت الأسعار شهدت حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الإستقرار خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى إرتفاع جميع السلع والمستلزمات المعيشية.
أسعار اللحوم والدواجن
في نفس الوقت يتم تحديد اللحوم والدواجن وفقا لسعر العرض والطلب ومن أهم الأسباب التي تؤثر على سعر الدواجن هو سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المرتبة الأولي مثلما يؤثر على جميع السلع والمستلزمات المعيشية لأنه يرفع سعر العلف والأدوية الخاصة بتربية الطيور بشكل عام مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق وتشكيل عبأ على أصحاب المزارع، فتحتاج الطيور بشكل دوري ومستمر على عدد من التطعيمات للوقاية من الأمراض التي من الممكن أن تصيب الطيور خاصة في المزارع
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