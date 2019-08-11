أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 2019/8/11 في الأسواق المحلية

تعتبر أسعار اللحوم والدواجن اليوم أحد أهم الأمور التي يبحث عنها المستهلك المصري في السوق المحلية، باعتبار مادتي اللحوم والدواجن من السلع الغذائيةالضرورية لكل أسرة، إضافة إلى أنهما مصدر رئيسي للبروتين الضروري لجسم الإنسان، وفي الواقع تخضع الأسعار لجميع السلع عامة واللحوم والدواجن بوجه خاص لعدة عوامل مؤثرة منها بشكل مباشر وأخرى غير مباشرة، ولعل من أبرز العوامل التي تؤثر في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن أو انخفاضها، سعر صرف الدولار الأمريكي شأنه في ذلك شأن جميع السلع، حيث أن حركة سعر الدولار انخفاضًا أو ارتفاعًا ينعكس على أسعار مدخلات انتاج اللحوم والدواجن مثل المواد العلفية والأدوية الخاصة بالدواجن، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا يشكل عبأَ على أصحاب المزارع مما يضطرهم لرفع أسعار اللحوم والدواجن، وهناك عامل آخر يأتي بالمرتبة الثانية، يتحكم في حركة الأسعار وهو حالتي العرض والطلب.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

نعرض أسعار اللحوم والدواجن اليوم في الأسواق المصرية وفقا للأسعار المتداولة محليا، وننقل عبر موقع نجوم مصرية أي تطورات تطرأ على أسعاراللحوم والدواجن فور حدوثها، من خلال تحديث مستمر على مدار اليوم وبشكل دوري، وما عليكم سوى متابعتنا للتعرف على آخر أسعار اللحوم والدواجن، من خلال الجداول المبينة أدناه.

أسعار اللحوم اليوم

نعرض لكم في الجدول التالي أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية في مصر وهي الأسعار المتوسطة المسجلة وفقا لآخر تحديث للأسعار لهذا اليوم:

المادة / كيلو السعر مقابل الجنيه المصري لحم الكندوز 100 – 120 جنيه لحم البتلو 120- 140 جنيه لحم الضأن 120- 135 جنيه لحم الجاموس 130 – 160 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

فيما يلي جدول بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية المصرية وفقا لآخر تحديث للأسعار: