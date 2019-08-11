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أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 2019/8/11 في الأسواق المحلية

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأحد 2019/8/11 في الأسواق المحلية
أسعار اللحوم والدواجن اليوم

تعتبر أسعار اللحوم والدواجن اليوم أحد أهم الأمور التي يبحث عنها المستهلك المصري في السوق المحلية، باعتبار مادتي اللحوم والدواجن من السلع الغذائيةالضرورية لكل أسرة، إضافة إلى أنهما مصدر رئيسي للبروتين الضروري لجسم الإنسان، وفي الواقع تخضع الأسعار لجميع السلع عامة واللحوم والدواجن بوجه خاص لعدة عوامل مؤثرة منها بشكل مباشر وأخرى غير مباشرة، ولعل من أبرز العوامل التي تؤثر في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدواجن أو انخفاضها، سعر صرف الدولار الأمريكي شأنه في ذلك شأن جميع السلع، حيث أن حركة سعر الدولار انخفاضًا أو ارتفاعًا ينعكس على أسعار مدخلات انتاج اللحوم والدواجن مثل  المواد العلفية والأدوية الخاصة بالدواجن، التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، وهذا يشكل عبأَ على أصحاب المزارع مما يضطرهم لرفع أسعار اللحوم والدواجن، وهناك عامل آخر يأتي بالمرتبة الثانية، يتحكم في حركة الأسعار وهو حالتي العرض والطلب.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

أسعار اللحوم والدواجن اليوم
أسعار اللحوم والدواجن اليوم

نعرض أسعار اللحوم  والدواجن اليوم في الأسواق المصرية وفقا للأسعار المتداولة محليا، وننقل عبر موقع نجوم مصرية أي تطورات تطرأ على أسعاراللحوم والدواجن فور حدوثها، من خلال تحديث مستمر على مدار اليوم وبشكل دوري، وما عليكم سوى متابعتنا للتعرف على آخر أسعار اللحوم والدواجن، من خلال الجداول المبينة أدناه.

أسعار اللحوم اليوم

نعرض لكم في الجدول التالي أسعار اللحوم اليوم في السوق المحلية في مصر وهي الأسعار المتوسطة المسجلة وفقا لآخر تحديث للأسعار لهذا اليوم:

المادة / كيلوالسعر مقابل الجنيه المصري
لحم الكندوز100 – 120 جنيه
لحم البتلو120- 140 جنيه
لحم الضأن120- 135 جنيه
لحم الجاموس130 – 160 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

فيما يلي جدول بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية المصرية وفقا لآخر تحديث للأسعار:

المادةالسعر بالجنيه المصري
كيلو فراخ بيضاء25 – 26 جنيه
كيلو فراخ بلدي40 جنيه
بط مسكوفي48 جنيه
بط مولارد34 جنيه
بط بلدي35  جنيه
كيلو الأرانب45 – 50 جنيه
زوج الحمام45– 55 جنيه
كيلو ديك رومي47 جنيه
زوج السمان20 – 25 جنيه
كيلو الأوز45 – 50 جنيه
كرتونة بيض أبيض30  جنيه
كرتونة بيض أحمر33  جنيه
كرتونة بيض بلدي40 جنيه

 

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عن الكاتب

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا 1965 حاصل على أجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عملت مهنة المحاماة في سوريا منذ عام 1991 ولغاية 2012، مقيم حاليا في مصر، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، أهتم في متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض المواضيع الأخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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