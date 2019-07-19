 أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر.. ارتفاع طفيف الفراخ البيضاء واستقرار  اللحوم اليوم الجمعة 19/7/2019

في هذا التقرير اليومي ننشر للمهتمين ومتابعي أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر ، آخر التطورات على الأسعار من خلال واقع التعاملات اليومية في البورصة والأسواق الشعبية، حيث تعتبر هذه السلعة من أبرز السلع الغذائية التي تهمّ شريحة واسعة من المجتمع المصري، لذلك يهتم الكثيرون في تتبع والاستعلام عن الأسعار، التي شهدت خلال الفترة الماضية عدة تطورات جذرية بداية من تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية وانعكاسات ذلك على أسعار مختلف السلع ومن بينها مادة اللحوم، حيث شهدت ارتفاعات كبيرة، وسجلت ارقامًا قياسية على مدى الثلاث سنوات الماضية، فضلًا عن تأثر الأسعار بعدة عوامل أخرى منها حالتي العرض والطلب والحالة الاقتصادية السائدة في البلاد.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

أسعار اللحوم اليوم

اتسمت أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية والحالية بالاستقرار والثبات نسبيًا بسبب توجه الغالبية العظمى لشراء اللحوم الداجنة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار اللحوم، وبمقدور الأكثرية شرائها، إضافة إلى حالة الكساد والركود في حركة البيع والشراء للحوم الحمراء، وفيما يلي قائمة بالأسعار وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المحلية المصرية :

المادة / كيلو السعر/ الجنيه لحم الكندوز 110 – 130 جنيه لحم البتلو 140 – 160 جنيه لحم الضاني 130 – 140 جنيه لحم الجاموس 120 – 130 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، أدت إلى حالات نفوق في أعداد الدواجن، مما خفض من حجم العرض مقارنة بالطلب، وهذا بدوره أدى إلى تذبذب أسعار الدواجن وارتفاعها نسبيًا في بعض المناطق تستقر أسعار الدواجن اليوم على ذات الاسعار المسجلة في تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي، وفيما يلي أسعار الدواجن حسب آخر تحديث للأسعار وتعاملات السوق المحلية المصرية