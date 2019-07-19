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 أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر.. ارتفاع طفيف الفراخ البيضاء واستقرار  اللحوم اليوم الجمعة 19/7/2019

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
 أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر.. ارتفاع طفيف الفراخ البيضاء واستقرار  اللحوم اليوم الجمعة 19/7/2019
أسعار اللحوم والدواجن اليوم

في هذا التقرير اليومي ننشر للمهتمين ومتابعي أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر ، آخر التطورات على الأسعار من خلال واقع التعاملات اليومية في البورصة والأسواق الشعبية، حيث تعتبر هذه السلعة من أبرز السلع الغذائية التي تهمّ شريحة واسعة من المجتمع المصري، لذلك يهتم الكثيرون في تتبع والاستعلام عن الأسعار، التي شهدت خلال الفترة الماضية عدة تطورات جذرية بداية من تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية وانعكاسات ذلك على أسعار مختلف السلع ومن بينها مادة اللحوم، حيث شهدت ارتفاعات كبيرة، وسجلت ارقامًا قياسية على مدى الثلاث سنوات الماضية، فضلًا عن تأثر الأسعار بعدة عوامل أخرى منها حالتي العرض والطلب والحالة الاقتصادية السائدة في البلاد.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر
أسعار اللحوم والدواجن اليوم في مصر

أسعار اللحوم اليوم

اتسمت أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية والحالية بالاستقرار والثبات نسبيًا بسبب توجه الغالبية العظمى لشراء اللحوم الداجنة بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار اللحوم، وبمقدور الأكثرية شرائها، إضافة إلى حالة الكساد والركود في حركة البيع والشراء للحوم الحمراء، وفيما يلي قائمة بالأسعار وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المحلية المصرية :

المادة / كيلوالسعر/ الجنيه
لحم الكندوز110 – 130  جنيه
لحم البتلو140 – 160  جنيه
لحم الضاني130 – 140 جنيه
لحم الجاموس120 – 130 جنيه
لحم الجملي100 – 120 جنيه
اللحم المستورد البرازيلي75 – 85 جنيه
اللحم المستورد السوداني75 – 85 جنيه
اللحم الضأن المستورد60 – 80 جنيه

أسعار الدواجن اليوم

الموجة الحارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، أدت إلى حالات نفوق في أعداد الدواجن، مما خفض من حجم العرض مقارنة بالطلب، وهذا بدوره أدى إلى تذبذب أسعار الدواجن وارتفاعها نسبيًا في بعض المناطق   تستقر أسعار الدواجن اليوم على ذات الاسعار المسجلة في تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضي، وفيما يلي أسعار الدواجن حسب آخر تحديث للأسعار وتعاملات السوق المحلية المصرية

المادةالسعر بالجنيه المصري
كيلو فراخ بيضاء29 – 31  جنيه
كيلو فراخ بلدي38 – 40 جنيه
بط مسكوفي 47 جنيه
بط مولارد35 جنيه
بط بلدي35 – 45 جنيه
كيلو الأرانب45 – 50 جنيه
زوج الحمام55 – 65 جنيه
كيلو ديك رومي45 جنيه
زوج السمان20 – 25 جنيه
كيلو الأوز45 – 55 جنيه
كرتونة بيض أبيض36  جنيه
كرتونة بيض أحمر35  جنيه
كرتونة بيض بلدي40 جنيه

 

عن الكاتب

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا 1965 حاصل على أجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عملت مهنة المحاماة في سوريا منذ عام 1991 ولغاية 2012، مقيم حاليا في مصر، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، أهتم في متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض المواضيع الأخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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