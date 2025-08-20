أخبار إقتصادية

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

منى توفيق

حركة بورصة الدواجن جاءت متباينة مع استقرار نسبي في أسعار البيضاء والساسو، بينما واصلت البلدي تسجيل أعلى قيمة داخل السوق المحلي. كما برزت فروق سعرية بين شركات إنتاج الكتاكيت، في حين بقيت أسعار البيض الأبيض والأحمر مرتفعة مع ثبات تكاليف الأعلاف.

تحديث سوق الدواجن

سجلت تعاملات المزارع والأسواق المحلية الأرقام التالية:

النوعسعر المزرعة (جنيه/كجم)سعر المستهلك (جنيه/كجم)
البيضاء6366 – 73
البلدي115125
الأمهات6070
الساسو8898

مستجدات سوق البيض

النوعسعر المزرعة (جنيه/كرتونة)سعر المستهلك (جنيه/كرتونة)
الأبيض135140
الأحمر140145
البلدي125130

تحركات الكتاكيت

النوعأعلى سعرأقل سعر
شركات إنتاج2512
أبيض (قطعان)9.59
ساسو بيور109
ساسو عادي109
بلدي حر7.57
هجين65
مشعر87.5
جيل ثاني87
روزي بيور76
مؤشرات البط
النوعأعلى سعرأقل سعر
مسكوفي (يوم)1514
فرنساوي65
بغال محلي1514
ملاحظات السوق

  • البيضاء مستقرة عند 63 جنيهًا للمزرعة مع فروق حتى 7 جنيهات بين المحافظات.

  • الساسو واصل تسجيل 98 جنيهًا، ليبقى الأعلى بين الأنواع التجارية.

  • البلدي ما زال يتصدر بـ 125 جنيهًا للكيلو.

  • الأحمر يتفوق على الأبيض بفارق 5 جنيهات للكرتونة.

  • تفاوت أسعار الكتاكيت يعكس اختلاف التكاليف وحجم الطلب بين الشركات.

