أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
حركة بورصة الدواجن جاءت متباينة مع استقرار نسبي في أسعار البيضاء والساسو، بينما واصلت البلدي تسجيل أعلى قيمة داخل السوق المحلي. كما برزت فروق سعرية بين شركات إنتاج الكتاكيت، في حين بقيت أسعار البيض الأبيض والأحمر مرتفعة مع ثبات تكاليف الأعلاف.
تحديث سوق الدواجن
سجلت تعاملات المزارع والأسواق المحلية الأرقام التالية:
|النوع
|سعر المزرعة (جنيه/كجم)
|سعر المستهلك (جنيه/كجم)
|البيضاء
|63
|66 – 73
|البلدي
|115
|125
|الأمهات
|60
|70
|الساسو
|88
|98
مستجدات سوق البيض
|النوع
|سعر المزرعة (جنيه/كرتونة)
|سعر المستهلك (جنيه/كرتونة)
|الأبيض
|135
|140
|الأحمر
|140
|145
|البلدي
|125
|130
تحركات الكتاكيت
|النوع
|أعلى سعر
|أقل سعر
|شركات إنتاج
|25
|12
|أبيض (قطعان)
|9.5
|9
|ساسو بيور
|10
|9
|ساسو عادي
|10
|9
|بلدي حر
|7.5
|7
|هجين
|6
|5
|مشعر
|8
|7.5
|جيل ثاني
|8
|7
|روزي بيور
|7
|6
مؤشرات البط
|النوع
|أعلى سعر
|أقل سعر
|مسكوفي (يوم)
|15
|14
|فرنساوي
|6
|5
|بغال محلي
|15
|14
ملاحظات السوق
البيضاء مستقرة عند 63 جنيهًا للمزرعة مع فروق حتى 7 جنيهات بين المحافظات.
الساسو واصل تسجيل 98 جنيهًا، ليبقى الأعلى بين الأنواع التجارية.
البلدي ما زال يتصدر بـ 125 جنيهًا للكيلو.
الأحمر يتفوق على الأبيض بفارق 5 جنيهات للكرتونة.
تفاوت أسعار الكتاكيت يعكس اختلاف التكاليف وحجم الطلب بين الشركات.