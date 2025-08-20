أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

حركة بورصة الدواجن جاءت متباينة مع استقرار نسبي في أسعار البيضاء والساسو، بينما واصلت البلدي تسجيل أعلى قيمة داخل السوق المحلي. كما برزت فروق سعرية بين شركات إنتاج الكتاكيت، في حين بقيت أسعار البيض الأبيض والأحمر مرتفعة مع ثبات تكاليف الأعلاف.

تحديث سوق الدواجن

سجلت تعاملات المزارع والأسواق المحلية الأرقام التالية:

النوع سعر المزرعة (جنيه/كجم) سعر المستهلك (جنيه/كجم) البيضاء 63 66 – 73 البلدي 115 125 الأمهات 60 70 الساسو 88 98

مستجدات سوق البيض

النوع سعر المزرعة (جنيه/كرتونة) سعر المستهلك (جنيه/كرتونة) الأبيض 135 140 الأحمر 140 145 البلدي 125 130

تحركات الكتاكيت

النوع أعلى سعر أقل سعر شركات إنتاج 25 12 أبيض (قطعان) 9.5 9 ساسو بيور 10 9 ساسو عادي 10 9 بلدي حر 7.5 7 هجين 6 5 مشعر 8 7.5 جيل ثاني 8 7 روزي بيور 7 6

مؤشرات البط

النوع أعلى سعر أقل سعر مسكوفي (يوم) 15 14 فرنساوي 6 5 بغال محلي 15 14

ملاحظات السوق