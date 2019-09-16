أخبار إقتصادية

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 16 سبتمبر 2019 في الأسواق المحلية بمصر

بواسطة حنان الزهيري 0
سعر الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم

من خلال تلك المقالة، ومن خلال موقعنا “نجوم مصرية” سوف نقوم بعرض جميع أسعار الدواجن اليوم بعد حظر دخول الدواجن الحية ،وبيعها إلى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية بناءاً على أخر تصريحات رئيس بورصة الدواجن اليوم ،حسب التغيرات الواقعة بالأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية في بورصة الدواجن الرئيسية والمزارع والتجار والموزعين داخل أنحاء الجمهورية.



وسوف نقوم بعرض كامل ومبسط لكل من يهتم بمتابعة أحدث الأخبار والمناقصات الخاصة بأسعار الدواجن في مصر ،وأخر الأسعار التي تم تحديدها في الأسواق المصرية ومزارع الدواجن والمحلات التجارية ؛لعرض سعر الفراخ اليوم (البلدي والبيضاء والأفراخ الصغيرة أو الكتاكيت) وكذلك عرض أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي والبط .

ومن خلال الجدول التالي سوف نقوم بإخباركم بكل ما هو جديد في عالم الدواجن



أسعار الدواجن اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
لحم أبيضكيلو21.00 جنيه21.50 جنيه
لحم ساسوكيلو33.00 جنيه33.50 جنيه
لحم بلديكيلو35.00 جنيه35.50 جنيه

 

أسعار الكتاكيت اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت أبيضيوم06.75 جنيه07.00 جنيه
كتكوت ساسويوم04.75 جنيه05.00 جنيه
كتكوت بلدييوم03.00 جنيه03.50 جنيه


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أسعار البط اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
بط بكينييوم04.75 جنيه05.00 جنيه
بط مسكوفييوم13.15 جنيه14.00 جنيه
بط مولارديوم13.50 جنيه14.00 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي أسمر 300 جرامشهر34.00 جنيه34.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيه
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوم44.00 جنيه44.50 جنيه

 

أسعار السمان اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيه
كتكوت سمان هجين بياض12 يوم04.50 جنيه05.00 جنيه

 

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونه33.00 جنيه33.50 جنيه
بيض أبيضكرتونه32.00 جنيه32.50 جنيه
بيض بلديكرتونه40.00 جنيه40.50 جنيه


حنان الزهيري

    مهندسه زراعيه من طنطا، بحب التصوير و الرسم، محررة بموقع نجوم مصرية.



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