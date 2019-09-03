أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري بعد التخفيض الجديد

أكد رئيس مجلس أدراه البنك الأهلي أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري وباقي البنوك المصرية الأخرى كان نتاجاً لجهود الدولة في تحسين الأحوال المعيشية وخفض مستوى التضخم وهو مؤشر لتحسن كبير في الناحية الاقتصادية المصرية بشكل عام وأضاف أن نسبة الخفض في الإيداع والإقراض هي 1.5%.







أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري

وقد قرر البنك المركزي المصري؛ خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1,5%، ليصل على الإيداع 14,25% ، وعلى الإقراض 15,25% ، وذلك في 22 أغسطس الماضي2019 ، مقارنة بفبراير حيث كان يصل على الإيداع 15,75% ، وعلى الإقراض و16,75% في 14 فبراير 2019.







أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالبنك الأهلي

كما هو موضح من خلال الجدول أعلاه فإن الحساب للعائد على حسابات التوفير الشهرية هي 9.45 وعلى الحسابات الربع سنوية فهي 9.55 وعلى حسابات التوفير النصف سنوية تصل إلى 9.70 % وحسابات التوفير السنوية 10% أي أن الفائدة ترتفع بحسب المدة الزمنية المتروك فيها المبالغ المدخرة.







أنواع الشهادات الاستثمارية في البنك الأهلي

شهادات الدخل المتغير وهي تصل إلى ثلاث سنوات.

شهادة أهل مصر الدولارية.

شهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات.

شهادة بلادي بالجنيه الاسترليني.







أسعار الفوائد للشهادات الأجنبية

شهادات الاستثمار بالعملة المحلية

شهادة ذات الدخل الشهري المتغير.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري.

شهادة استثمار قناة السويس.

شهادة أمان المصريين.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.