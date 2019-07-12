أسعار الغسالات في مصر 2019 بجميع الماركات لمختلف الأنواع النصف اتوماتيك والفوق اتوماتيك

أسعار الغسالات في مصر 2019, ارتفعت مع موجة الغلاء التي شهدتها مصر في 2017 عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري الأمر الذي أدى إلى حالة من التذبذب في أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل عام ومع بداية عام 2019 استقرت الأسعار مع استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وأيضا استقرار الوضع الاقتصادي في مصر ساعد على استقرار أسعار الغسالات بمختلف أنواعها وتعد الغسالات من أهم الأجهزة الكهربائية التي تهم كل ربة منزل فهي لا تستطيع الاستغناء عنها سواء كانت غسالة أوتوماتيك أو غسالة عادية فهي توفر على كل سيدة الكثير من الوقت والجهد وتبحث كل أسرة مصرية على أفضل أنواع الغسالات من بين الأجهزة الكهربائية لكي تتناسب مع استخدامهم الشخصي في غسيل الملابس بجميع أشكالها.

أسعار الغسالات في مصر 2019..

تتنوع الموديلات للغسالات بمصر ويأتى أشهرها على الإطلاق ايديال زانوسى من أعرق الأنواع وانتشرت فى الفترة الأخيرة أنواع كثيرة مثل توشيبا وال جي وسامسونج ويونيون اير ووايت ويل مما ييسر للمستهلك اختيار ما يناسبه ويناسب امكانياته ويوجد بجميع المقاسات والأوزان منها النصف أتوماتيك سعة 6 كيلو و سعة 7 كيلو و سعة 8 كيلو و10 كيلو وأيضا الغسالات الفوق اتوماتيك سعة 8،10 كيلو 11 و 12 كيلو وكذلك 14 كيلو كما يوجد الغسالات الأتوماتيك ذات السعات المختلفة منها 8 كيلو و10 كيلو وايضا 11 كيلو، كما يمكنك أيضا معرفة أسعار شاشات التلفزيون في مصر 2019.

لجميع الماركات العالمية.

أسعار غسالات ايديال زانوسى

غسالة زانوسي تحميل علوي 7 كيلو بسعر 7000 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل خلفي 7 كيلو بسعر 6550 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل أمامي 5 كيلو بسعر 4650 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل أمامي 6 كيلو بسعر 5150 جنيه.

غسالة زانوسي تحميل خلفي 8 كيلو بسعر 7350 جنيه.

أسعار غسالات ال جي

غسالة ال جي 7 كيلو تحميل من الأمام سيلفر السعر هو 9.990 جنيه.

غسالة ال جي تحميل من الامام سيلفر 8 كيلو السعر هو 12.190 جنيه .

غسالة ال جي 11 كيلو فوق اوتوماتيك سيلفر السعر 8.999 جنيه.

غسالة ال جي تحميل علوى فضي 16 كيلو السعر 10.299 جنيه .

غسالة ال جي ستانلس ستيل 10.5 فضي تحميل اماميا السعر 19.090 جنية.

أسعار غسالات فريش

غسالة فريش فضي 6 كيلو السعر هو 4.719 جنيه.

غسالة فريش فضي 7 كيلو السعر هو 6.539 جنيه.

غسالة فريش فضي 8 كيلو السعر هو 6.329 جنيه.

غسالة فريش فضي 10 كيلو السعر هو 8،579 جنيه.

أسعار غسالات توشيبا

غسالة توشيبا 7 كيلو نص اوتوماتيك أبيض السعر هو 1.599 جنيه.

غسالة توشيبا 10 كيلو نص اوتوماتيك أبيض السعر هو 2.209 جنيه.

غسالة توشيبا 12 كيلو نص اوتوماتيك ابيض السعر هو 2,480 جنيه.

غسالة توشيبا فوق اوتوماتيك 8 كيلو السعر هو 4.349 جنية بالطلمبة.

غسالة توشيبا 6 كيلو نص اوتوماتيك السعر هو 969 جنيه.

غسالة توشيبا 14 كيلو فوق اوتوماتيك السعر هو 9.285 جنيه ابيض.

غسالة توشيبا فوق اوتوماتيك 10 كيلو السعر 3.795 جنيه ابيض.

غسالة توشيبا 11 كيلو فوق اوتوماتيك السعر 4.140 جنيه.

أسعار غسالات سامسونج

غسالة سامسونج 12 كيلو سيلفر 1400 لفة السعر 8199 جنيه.

غسالة سامسونج تحميل من الأمام 8 كيلو السعر هو 10.450 جنيه.

غسالة سامسونج 14 كيلو بمجفف 7 كيلو السعر 9500 جنيه.

غسالة سامسونج 18 كيلو بمجفف 10 كيلو السعر 10.999 جنيه.

غسالة سامسونج 9 كيلو ابيض فوق اوتوماتيك السعر هو 6.425 جنيه.

غسالة سامسونج 8 كيلو فضي السعر هو 8،900 جنيه.

اسعار ومواصفات أهم ماركات الغسالات الفوق اتوماتيك

يونيون تك غسالة فوق اوتوماتيك 10 كيلو لون سيلفر UW100TPL-SL بسعر 3,999 جنيه.

تورنيدو غسالة فول اوتوماتيك 7 كيلو 1000 لفة لون سيلفر TWFL7-V10S بسعر 5,220 جنيه.

غسالة تحميل علوي من يونيفرسال 11 كيلو WFTP11DS-AAIN2P – فضي 5,200 جنيه.

غسالة تحميل علوي من يونيفرسال 11 كيلو WFTP11SS-AAIN2P – ستانلس ستيل 5,300 جنيه.

غسالة تحميل علوي من يونيفرسال 15 كيلو WFTP15WH-AAIN2P – ابيض 5,799 جنيه.

غسالة تحميل علوي سمارت ووش من يونيفرسال 16 كجم – ابيض 5,899 جنيه.

غسالة ملابس ال جى 10 كيلو من فوق اتوماتيك فضى T1013 TEFT1 بسعر 7,550 جنيه.

ال جى غسالة ملابس 7 كيلو 1200 لفة بالبخار لون ابيض محرك الدفع المباشر FH2G7QDY0 بسعر 7,390 جنيه.

ال جى غسالة ملابس بسعة 13 كيلو فوق اتوماتيك محرك إنفرتر لون أبيض T1369 NEFT بسعر 7,090 جنيه.

ال جي غسالة ملابس فوق اوتوماتيك 11 كيلو لون سيلفر T1166 TEFT1C بسعر 6,790 جنيه.

ال جي غسالة ملابس فوق اوتوماتيك 16 كيلو لون أبيض T1666 TEFT بسعر 9,590 جنيه.

أسعار غسالات الاطفال..

غسالة لملابس الاطفال 2 كيلو السعر 480 جنيه.

غسالة الـ جي أطفال 10 كيلو السعر 650 جنيه.

غسالة سامسونج أطفال 10 كيلو السعر 750 جنيه.

تحديث استقرت أسعار «الغسالة الاوتوماتيك» وسجل سعر غسالة اوتوماتيك توشيبا تحميل علوي سعة 10 كجم 5425 جنيهًا، وغسالة ملابس اوتوماتيك توشيبا تحميل علوى 10 كجم 5100 جنيه، توشيبا نصف اوتوماتيك تحميل علوي سعة 12 كجم 2380 جنيهًا بينما سجلت غسالة يونيون إير 10 كجم 4465 جنيهًا، ويونيون إير سعة 7 كجم 995 جنيهًا، وسجلت غسالة أوتوماتيك سامسونج 8 كجم 8590 جنيهًا، وغسالة آل جى 16 كيلو 10299 جنيهًا.