أسعار العملات الأجنبية تستقر مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية، يوم السبت، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 30.85 30.95 اليورو الأوروبي 34.04 34.36 الجنيه الإسترليني 39.17 39.57 الريال السعودي 8.19 8.22 الدينار الكويتي 99.50 100.55 الدرهم الإماراتي 8.38 8.39

ويشار إلى أن أسعار العملات الأجنبية في مصر قابلة للتغير بشكل يومي، وفقًا لعوامل العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

تحليل أسعار العملات

يرجع الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، إلى عدة عوامل، منها:

تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.

استقرار أسعار النفط العالمية، وهو أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.

استمرار الإجراءات الحكومية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.

ويتوقع الخبراء أن يشهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار العوامل التي تدعم الاقتصاد المصري.