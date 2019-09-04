أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 4 – 9 – 2019
يحرص عدد كبير للغاية من الأشخاص على متابعة أسعار تداول الريال السعودي في مختلف البنوك المصرية ، حيث يقوم الكثير من أبناء مصر العاملين بالمملكة وذويهم بمتابعة أسعار العملة السعودية ، هذا بالإضافة إلى المستثمرين وغيرهم من الأشخاص.
ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم لك عن طريق النقاط التالية أسعار تداول وصرف الريال السعودي ، وذلك لليوم الأربعاء الموافق الرابع من سبتمبر 2019
أسعار الريال اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
- البنك المصري الخليجي
4.404 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
4.404 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
– بنك اتش اس بى سى HSBC
4.400 جنيه مصري للشراء.
4.420 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
4.400 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
4.399 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
4.398 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
4.391 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
4.391 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
4.390 جنيه مصري للشراء.
4.430 جنيه مصري للبيع.
- البنك الزراعي المصري
4.390 جنيه مصري للشراء.
4.442 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
4.388 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
4.387 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
4.383 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
4.380 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
4.380 جنيه مصري للشراء.
4.426 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
4.377 جنيه مصري للشراء.
4.421 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
4.377 جنيه مصري للشراء.
4.425 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
4.375 جنيه مصري للشراء.
4.434 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
4.374 جنيه مصري للشراء.
4.436 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
4.373 جنيه مصري للشراء.
4.425 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
4.371 جنيه مصري للشراء.
4.427 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
4.371 جنيه مصري للشراء.
4.431 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
4.369 جنيه مصري للشراء.
4.468 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
4.368 جنيه مصري للشراء.
4.429 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
4.366 جنيه مصري للشراء.
4.421 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
4.329 جنيه مصري للشراء.
4.462 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
4.321 جنيه مصري للشراء.
4.480 جنيه مصري للبيع.