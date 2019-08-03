أسعار الريال السعودي اليوم السبت 3 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تحظى أسعار الريال السعودي باهتمام كبير بين العديد من المصريين ، ويرجع ذلك لوجود صلات كثيرة بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية ، سواء لكثرة العاملين من المصريين في الممملكة العربية السعودية الشقيقة ، أو لكثرة التعاملات التجارية بين البلدين ، يأتي ذلك بالإضافة إلى وجود موسم الحج في الوقت الحالي ، الأمر الذي يؤدي إلى قيام الكثير من الأشخاص بالبحث عن أحدث وأدق أسعار تداول الريال السعودي في البنوك.

أسعار الريال السعودي في البنوك العاملة بمصر اليوم السبت

المصرف العربي الدولي

4.407 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

4.405 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

بنك بلوم

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك عودة

4.404 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

4.400 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

البنك المركزي المصري

4.3990 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.437 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي المصري

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري الخليجي

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.435 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر

4.398 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك قناة السويس

4.396 جنيه مصري للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

4.390 جنيه مصري للشراء.

4.430 جنيه مصري للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

4.389 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

بنك كريدى أجريكول

4.387 جنيه مصري للشراء.

4.436 جنيه مصري للبيع.

بنك المشرق

4.385 جنيه مصري للشراء.

4.431 جنيه مصري للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

4.384 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

4.383 جنيه مصري للشراء.

4.441 جنيه مصري للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

4.382 جنيه مصري للشراء.

4.427 جنيه مصري للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

4.382 جنيه مصري للشراء.

4.444 جنيه مصري للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

4.381 جنيه مصري للشراء.

4.433 جنيه مصري للبيع.

المصرف المتحد

4.376 جنيه مصري للشراء.

4.432 جنيه مصري للبيع.

بنك الإسكندرية

4.374 جنيه مصري للشراء.

4.429 جنيه مصري للبيع.

بنك التنمية الصناعية

4.373 جنيه مصري للشراء.

4.434 جنيه مصري للبيع.

بنك البركة

4.342 جنيه مصري للشراء.

4.475 جنيه مصري للبيع.

بنك التعمير والإسكان

4.331 جنيه مصري للشراء.

4.480 جنيه مصري للبيع.