أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك والمؤسسات المصرفية الأربعاء 30/11/2022

استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30 نوفمبر حسب أخر تحديث صادر عن البنك المركزي والبنوك المصري، ويبحث العديد من المواطنين الراغبين السفر إلى المملكة العربية السعودية عن سعر الريال سواء لتحويله العملة المصرية إلى ريال سعودي سواء لأعمال العمرة أو السفر، أو تحويل الريال السعودي إلى عملة مصرية عند الوصول إلى مصر.

سعر الريال السعودي بالمصري

ننشر أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية طبقًا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية من خلال التالي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

نحو 6.52 جنيه للشراء.

6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

6.52 جنيه للشراء.

و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

6.50 جنيه للشراء

و6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

6.50 جنيه للشراء

و6.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

6.51 جنيه للشراء

و6.55 جنيه للبيع.

بكام سعر الريال السعودي أمام البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي والجنيه المصري

وتضطرب العلاقة بين سعر صرف الريال السعودي والجنيه المصري بالصعود والهبوط في إطار سعر الصرف المرن وتحرير سعر الصرف المعتمد من قبل البنك المركزي المصري من 27 أكتوبر الماضي.

في حين أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة قيمة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 62.1%، مقارنة بالعام 2020، فيما سجلت الصادرة المصرية في 2022 نحو 2.2 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في عام 2020 بارتفاع قدره 17.3%.