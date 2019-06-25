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عاجل| 10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب وواصف “لم يشفع له ما حدث للدولار” وعيار 21 يسجل رقماً جديداً

كتب اسلام عوضفي آخر تحديث
عاجل| 10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب وواصف “لم يشفع له ما حدث للدولار” وعيار 21 يسجل رقماً جديداً
أسعار الذهب بمصر اليوم

يبدو أن ما حدث في أسعار الدولار على مدار الأسبوع الجاري منذ يوم الأحد لم يشفع لأسعار الذهب وعاودت الارتفاع مرة أخرى، ففي يوم الأحد الماضي فوجئ الجميع بهبوط كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية، وبلغ هذا الهبوط نحو 20 قرش دفعة واحدة، ويعد ذلك أكبر هبوط له منذ عامين، وفي اليوم التالي هبط سبع قروش مرة أخرى ليصل إجمالي انخفاض سعر الورقة الخضراء 27 قرش، وبعدها هبطت عدة عملات أجنبية أخرى أمام الجنيه وكذلك تراجعت أسعار الذهب.

وكان الجميع يأمل في استمرار المعدن الأصفر في الانخفاض بعد هبوط الدولار، إلا أن الذهب ارتفع اليوم بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد، الأمر الذي جعل نائب رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف يقول أن هبوط الدولار لم يشفع للذهب وعاود الارتفاع متأثراً بالأسعار العالمية متخطياً سوق الصرف المصري وانخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يناير 2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس بحسب سكرتير شعبة الذهب وغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب على النحو التالي:
سعر جرام الذهب من عيار 21 بلغ منذ قليل نحو 662 جنيه
أما سعر الجرام من عيار 18 فسجل اليوم 567 جنيه.
أما الذهب من عيار 24 فسجل اليوم 757 جنيه.
والجنيه الذهب سجل اليوم 5296 جنيه.

كما أن سعر المعدن الأصفر ارتفع أمس عصراً نحو 4 جنيهات، وبهذا يصل مجموع الزيادة في أسعار الذهب 10 جنيهات وذلك خلال 24 ساعة فقط.

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عن الكاتب

اسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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