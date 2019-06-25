عاجل| 10 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب وواصف “لم يشفع له ما حدث للدولار” وعيار 21 يسجل رقماً جديداً

يبدو أن ما حدث في أسعار الدولار على مدار الأسبوع الجاري منذ يوم الأحد لم يشفع لأسعار الذهب وعاودت الارتفاع مرة أخرى، ففي يوم الأحد الماضي فوجئ الجميع بهبوط كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية، وبلغ هذا الهبوط نحو 20 قرش دفعة واحدة، ويعد ذلك أكبر هبوط له منذ عامين، وفي اليوم التالي هبط سبع قروش مرة أخرى ليصل إجمالي انخفاض سعر الورقة الخضراء 27 قرش، وبعدها هبطت عدة عملات أجنبية أخرى أمام الجنيه وكذلك تراجعت أسعار الذهب.

وكان الجميع يأمل في استمرار المعدن الأصفر في الانخفاض بعد هبوط الدولار، إلا أن الذهب ارتفع اليوم بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد، الأمر الذي جعل نائب رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية إيهاب واصف يقول أن هبوط الدولار لم يشفع للذهب وعاود الارتفاع متأثراً بالأسعار العالمية متخطياً سوق الصرف المصري وانخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يناير 2019

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس بحسب سكرتير شعبة الذهب وغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب على النحو التالي:

سعر جرام الذهب من عيار 21 بلغ منذ قليل نحو 662 جنيه

أما سعر الجرام من عيار 18 فسجل اليوم 567 جنيه.

أما الذهب من عيار 24 فسجل اليوم 757 جنيه.

والجنيه الذهب سجل اليوم 5296 جنيه.

كما أن سعر المعدن الأصفر ارتفع أمس عصراً نحو 4 جنيهات، وبهذا يصل مجموع الزيادة في أسعار الذهب 10 جنيهات وذلك خلال 24 ساعة فقط.

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