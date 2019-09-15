أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية اليوم 14/9/2019 في مصر







شهدت تعاملات اليوم 14/9/2019 تذبذباً طفيفاً في أسعار الذهب لتنخفض الأسعار بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الأمس، فبلغ سعر الأوقية عالمياً 1493 دولار أمريكي، أما في مصر فبلغ سعر الجنيه الذهب 5840 جنيهاً.

اسعار جرام الذهب في تعاملات اليوم في مصر:







سعر الجرام عيار 24 نحو 782 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 21 نحو 685 جنيهاً.

سعر الجرام عيار 18 نحو 588.50 جنيهاً.

أما عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية، فقد سجل سعر الجنيه المصري استقراراً في تعاملات اليوم أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم للبنوك المصرية بمتوسط 16.50 جنيهاً للشراء، و16.60 جنيهاً للبيع بعد أن سجل خسائر كبيرة استمرت خلال الأسبوعين الماضيين.

أما في السوق السوداء، فجاءت الأسعار مقاربة لمتوسط الأسعار بأغلب البنوك، فكانت أسعار الشراء نحو 16.37 جنيهاً، ونحو16.47 جنيهاً للبيع.

أما عن متوسط أسعار العملات الأجنبية فكانت كتالي:

متوسط سعر اليورو:

نحو 18.13 جنيهاً للشراء، و18.25 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني:

نحو 20.07 جنيهاً للشراء، و20.18 جنيهاً للبيع.

متوسط سعر الين الياباني:

نحو 15.52 للشراء، و15.62 جنيها للبيع.

متوسط سعر الفرنك السويسري:

نحو 16.66 جنيهاً للشراء، و16.77 جنيهاً للبيع.