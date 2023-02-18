أسعار الذهب في مصر مساء السبت 18 فبراير XAU/EGP

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط على مدار اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب بقيمة 5 جنيهات في منتصف التعاملات، ثم ارتفع من جديد مع اقتراب ختام التعاملات. في هذا الموضوع سوف نتعرف على سعر الذهب في محلات الصاغة مساء السبت.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الجرام عيار 24 في ختام تعاملات السبت نحو: 1931.5 جنيها للبيع و 1920 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الجرام عيار 21 في نهاية تعاملات السبت نحو: 1690 جنيها للبيع و 1680 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات السبت نحو: 1448 جنيها للبيع ونحو 1440 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تم تداول الجرام عيار 14 في محلات الصاغة بسعر 1126 جنيها للبيع ونحو 1120 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

حافظ سعر جنيه الذهب عيار 21 على سعره في ختام تعاملات السبت وسجل نحو: 13 ألف و 520 جنيها.

ويرجى العلم أن هذه الأسعار قد تختلف قليلا بعد إضافة الدمغة والمصنعية والتي تصل في حدها الأقصى إلى 65 جنيها في مصر.

كانت هذه آخر مستجدات سعر الذهب اليوم في مصر مساء السبت 18 فبراير 2023.