أسعار الذهب في مصر اليوم تواصل الهبوط وتفقد 25 جنيه دفعة واحدة| وارتفاع سعر الدولار

بعد تسجيلها رقمًا قياسيًا غير مسبوقًا خلال الفترة الماضية، ووصول الجرام لأكثر من 1200 جنيه، واصلت أسعار الذهاب في مصر هبوطها مجددًا، وانخفضت اليوم بمقدار 25 جنيه دفعة واحد للجرام، لتواصل هبوطها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك على عكس المتوقع، في الوقت الذي واصل فيه سعر الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام العملة المحلية، مقتربًا من حاجز الـ 19 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

اما بالنسبة لـ أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022، فقد سلجت انخفاضًا مفاجئًا بمقدار 25 دفعة واحدة للجرام، وجاء الأسعار كالتالي في الصاغة بخلاف المصنعية:

سعر الجرام عيار 14 سجل 643 جنيه.

أما عيار 18 فقد سجل 827 جنيه.

عيار 24 سجل 1103 جنيه.

سعر الجنيه الذهب سجل 7720 جنيه.

سعر الأوقية سجل 1777 دولار.

بينما انخفض جرام العيار 21 الأكثر تداولاً وشيوعًا بين المواطنين إلى 965 جنيه بدلاً من 990 جنيه سعره أمس، وسط توقعات بمواصلته التراجع خلال الفترة المقبلة، وهو ما يُنبئ بتعافي حركة البيع والشراء وكسر حركة الركود التي تضرب الأسواق.

وارتفاع أسعار الدولار

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار أمريكي أمام العملة المحلية ووصل لأعلى سعر له رسمي في البنوك بقية 18.87 جنيه للشراء في بنك المصري الخليجي، و18.91 حنيه للبيع، في حين سجل في البنك المركزي المصري الرسمي 18.82 جنيه للشراء، و18.93 تقريبًا للبيع، وسط توقعات بالارتفاع خلال الأيام المقبلة.