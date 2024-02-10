أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10 فبراير 2024

يبحث الكثير من الناس عن أسعار الذهب في السوق المصري اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 بعد تغيرات في سعر جرام الذهب في الأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 وصل إلى 4230 جنيه، بينما سجل الذهب عيار 21 ارتفاع بنحو 30 جنيه ووصل إلى سعر 3700 جنيهاً كما أن الذهب عيار 18 يساوي الان 3171 جنيهاً.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2467 جنيه، وسعر الجنيه الذهب اليوم السبت وصل إلى 29600 جنيهاً.

ارتفاع في سعر الذهب

جاءت قيمة الزيادة في أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 كالآتي:

الذهب عيار 21 ارتفع نحو 30 جنيهاً، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 إرتفاع قدرة 25 جنيه.