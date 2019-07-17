أسعار الذهب في تركيا اليوم الأربعاء 17-7-2019 مقابل الليرة التركية

ختلف أسعار الذهب كل فترة والأخري في تركيا وتتابع أسعار الذهب مقابل الليرة التركية كل يوم لذا من خلال هذا اليوم نستعرض معكم أسعار الذهب في تركيا اليوم الموافق الأربعاء 17-7-2019 مقابل الليرة التركية وتختلف علي حسب الجرام بالإضافة إلي عرض قيمتة مقابل الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في تركيا اليوم

من خلال هذا الجدول نستعرض أسعار جرام الذهب في تركيا لمختلف العيارات القياسية، حيث كان السعر المتداول في بورصة الذهب التركية مقابل الليرة والدولار الأمريكي اليوم على النحو التالي.