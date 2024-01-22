شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 استقرارًا في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة عيار 21 مستويات ثابتة، وتأتي هذه الاستقرارات في ظل تواصل استقرار أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث لاحظنا أيضًا ثبات سعر المعدن الأصفر على مستوى الأسواق العالمية، وفي سياق عالمي آخر، وصلت قيمة الأوقية من الذهب إلى مستوى قدره 2033 دولارًا، مما يعكس الاستقرار العام الذي يسود في سوق المعادن الثمينة.

سبائك ذهبية، -المصدر: الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 22 يناير 2024، وجاءت على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال سعودي السعر بالدولار أمريكي 24 245.09 65.36 21 214.46 57.19 18 183.82 49.02

سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين عيار 24 XAU/SAR