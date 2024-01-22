أخبار إقتصادية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 22 يناير 2024

فاطمة سيد

شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 استقرارًا في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة عيار 21 مستويات ثابتة، وتأتي هذه الاستقرارات في ظل تواصل استقرار أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث لاحظنا أيضًا ثبات سعر المعدن الأصفر على مستوى الأسواق العالمية، وفي سياق عالمي آخر، وصلت قيمة الأوقية من الذهب إلى مستوى قدره 2033 دولارًا، مما يعكس الاستقرار العام الذي يسود في سوق المعادن الثمينة.

سبائك ذهبية، -المصدر: الأسبوع.

سعر الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 22 يناير 2024، وجاءت على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالريال سعودي السعر بالدولار أمريكي
24 245.09 65.36
21 214.46 57.19
18 183.82 49.02
أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 22 يناير 2024
مشغولات ذهبية

سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين عيار 24 XAU/SAR

حجم السبيكة (بالجرام) السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي
1
  • 245.09
  • 65.36
2.5
  • 609.906
  • 162.641
10
  • 2,450.622
  • 650.566
11.66 (1 تولة)
  • 2,844.599
  • 758.560
15.55 (نصف أونصة)
  • 3,793.613
  • 1,011.630
20
  • 4,879.244
  • 1,301.132
31.1 (1 أونصة)
  • 7,587.225
  • 2,023.260
50
  • 12,198.111
  • 3,252.830
100
  • 24,396.222
  • 6,505.659
116.6 (10 تولة)
  • 28,445.995
  • 7,585.599
250 (ربع كيلو)
  • 60,990.555
  • 16,264.148
500 (نصف كيلو)
  • 121,981.109
  • 32,528.296
قد يهمك:

عن الكاتب:
فاطمة سيد

كاتبة ومدونة بموقع نجوم مصرية، أعمل بالتدريس، وحاصلة على دكتوراة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية من كلية التربية جامعة عين شمس، محبة للكتابة والاطلاع على كل ما هو جديد.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل