أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 22 يناير 2024
شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 استقرارًا في أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت قيمة عيار 21 مستويات ثابتة، وتأتي هذه الاستقرارات في ظل تواصل استقرار أسعار الذهب على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث لاحظنا أيضًا ثبات سعر المعدن الأصفر على مستوى الأسواق العالمية، وفي سياق عالمي آخر، وصلت قيمة الأوقية من الذهب إلى مستوى قدره 2033 دولارًا، مما يعكس الاستقرار العام الذي يسود في سوق المعادن الثمينة.
سعر الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR
استقرت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 22 يناير 2024، وجاءت على النحو التالي:
|عيار الذهب
|السعر بالريال سعودي
|السعر بالدولار أمريكي
|24
|245.09
|65.36
|21
|214.46
|57.19
|18
|183.82
|49.02
سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين عيار 24 XAU/SAR
|حجم السبيكة (بالجرام)
|السعر بالريال السعودي
|السعر بالدولار الأمريكي
|1
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|2.5
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|10
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|11.66 (1 تولة)
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|15.55 (نصف أونصة)
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|20
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|31.1 (1 أونصة)
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|50
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|100
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|116.6 (10 تولة)
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|250 (ربع كيلو)
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|500 (نصف كيلو)
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