أسعار الذهب في الكويت 15/8/2019 .

نقدم لكم أحدث أسعار الذهب في الدول العربية و سعر الذهب في دولة الكويت و بجيمع العيارات بسعر الدينار الكويتي و الدولار الأمريكي، حيث يتم متابعة سعر الذهب من قبل النساء و المقبلين علي الزواج .

وتعد الكويت من أهم الدول التي تمتلك الذهب وتشهد تقدم كبير في الترتيب على العالم في الذهب و مركزها 37 على مستوي العالم و الأولي على المستوي العربي من حيث امتلاك الذهب .

سعر الذهب في الكويت بـــــ الدينار الكويتي

يحتوي الجدول على سهر الذهب بالدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي لجميع عيارات الذهب .

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 14.84 دينار $48.77 سعر الذهب عيار 22 13.60 دينار $44.71 اسعار الذهب عيار 21 12.98 دينار $42.68 اسعار الذهب عيار 18 11.13 دينار $36.58 سعر الذهب عيار 14 8.65 دينار $28.45 سعر الذهب عيار 12 7.42 دينار $24.39 اسعار أوقية الذهب 461.41 دينار $1,517 اسعار جنيه الذهب 103.86 دينار $341.41 اسعار كيلو الذهب 14,836 دينار $48,772

إرتفاع وإنخفاض سعر الذهب في الكويت

تعد دولة الكويت من أهم الدول العربية في شهرتها في الذهب وقال المدير العالم لأحد شركات الذهب في الكويت في تصريح صادر من ناصر الصايغ المدير العام لأكبر شركات الذهب في الكويت أن سعر الذهب يتأثر بشكل مباشرة مع سعر المعدن الاصفر في سوق العالمي لتداول، ويتأثر بشكل كبير في حفلات الزفاف، حيث تزداد عملية شراء الذهب بشكل كبير .

سعر الذهب في الكويت اليوم

سعر الذهب في الكويت شهد إستقرار في سعر الذهب، وذلك بعد حدوث إنخفاض كبير في الأسابيع القليلة الماضية .