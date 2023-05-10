أسعار الذهب في السعودية والكويت والإمارات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

يتابع الكثير من المواطنين باستمرار أسعار المعدن النفيس في دول الوطن العربي، وذلك نظرًا لتغير أسعار الذهب باستمرار خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة التي تواجه العالم أجمع، وقد انخفضت عقود الذهب الآجلة بأمريكا إلى نسبة تقارب 0.1% لتبلغ سعر الأوقية حوالي 2023.86 دولار، ونحن خلال موقع نجوم مصرية سنوضح لكم آخر تحديث لأسعار الذهب داخل الكويت والسعودية والإمارات اليوم الاربعاء 10 مايو.

آخر تحديث لأسعار المعدن النفيس اليوم الأربعاء العاشر من شهر مايو

جاءت أسعار الأعيرة المختلفة للمعدن النفيس داخل أسواق الصاغة على هذا النحو:

العيار سعر الذهب بالريال السعودي سعر الذهب بالدينار الكويتي سعر الذهب بالدرهم الإماراتي عيار 24 245 ريال سعودي. 19.86 دينار كويتي. 239.50 درهم إماراتي. عيار 21 214 ريال سعودي. 17.45 دينار كويتي. 209.56 درهم إماراتي. عيار 18 183 ريال سعودي. 14.96 دينار كويتي. 179.63 درهم إماراتي.

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