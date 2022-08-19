أخبار إقتصادية

تراجع جديد في أسعار الذهب في السعودية والإمارات| وعيار 21 يواصل مسلسل السقوط

محمد سيد

أدى تراجعه عالميًا عالميًا إلى هبوط جديد في أسعار الذهب في السعودية والإمارات والكثير من البلدان العربية خلال الساعات الأخيرة، وسط توقعات بمواصلة الهبوط مجددًا خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية للدولار، وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية وقوة المعدن الأصفر.

تراجع جديد في أسعار الذهب في السعودية والإمارات| وعيار 21 يواصل مسلسل السقوط

سعر الذهب عالميًا

فعالميًا انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1752.89 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % أيضا إلى 1766.20 دولار، متأثرا بارتفاع اورقة الخضراء إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، وبالتالي أصبح الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، كما تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 19.35 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم السبت 20 أغسطس 2022 في مصر

سعر الذهب اليوم السبت في مصر 2022/8/20

تراجع جديد في أسعار الذهب في السعودية والإمارات| وعيار 21 يواصل مسلسل السقوط
انخفاض سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب في السعودية

وفي السعودية واصل سعر المعدن النفيس تراجعه لليوم الرابع على التواصل، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • هبط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 211.92 ريال.
  • كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا إلى 185.43 ريال.
  • وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 158.94 ريال.
  • في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 123.62 ريال.
تراجع جديد في أسعار الذهب في السعودية والإمارات| وعيار 21 يواصل مسلسل السقوط
تراجع جديد في أسعار الذهب في السعودية والإمارات| وعيار 21 يواصل مسلسل السقوط

وتراجع الأسعار في الإمارات

ولم تكن الإمارات ببعيدة عن مشهد انخفاض أسعار المعدن الأصفر أيضًا، حيث انخفض سعر الذهب اليوم في الإمارات، بيُسجل عيار 24 نحو 207.50 درهم، وهبط سعر سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 190.21 درهم، كما تراجع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شيوعًا إلى 181.56 درهم، مقابل 182.02 درهم أمس الخميس، و183.83 درهم أول أمس الأربعاء.

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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