انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء| وسعر عيار 21 يحمل نبأ سارَّ للمواطنين

سجلت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، انخفاضًا مفاجئًا بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا، في ظل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في ظل عدم إصدار الفيدرالي الأمريكي أي إجراءات دعم جديدة له أو رفع لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وتراجع سعر الجرام عيار 21 أيضًا اليوم في المملكة.

أسعار الذهب عالميًا

في البداية بالنسبة لسعر الذهب عالميًا، فقد سجل في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ليصل إلى 1791.91 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1800.20 دولار للأوقية، كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 23.04 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية

أما بالنسبة لسعر جرام الذهب من عير 21 الأكثر تداولاً وشيوعًا في المملكة، فقد سجل تراجعًا بقيمة ريال تقريبًا، ليُسجل نحو 188.73 ريال، مقارنةً مع نحو 189.15 بإغلاق أمس الإثنين، وسط توقعات بتراجع طفيف مُجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قد يُنعش الأسواق وحركة البيع والشراء.

باقي أسعار الأعيرة المختلفة

يحمل الجدول التالي أسعار مختلف الأعيرة لجرامات الذهب في المملكة، وسعر الجنيه الذهب والسبيكة 5 جرامات: