أخبار إقتصادية

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء| وسعر عيار 21 يحمل نبأ سارَّ للمواطنين

معز الصافي

سجلت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، انخفاضًا مفاجئًا بالرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا، في ظل انخفاض قيمة الدولار الأمريكي في ظل عدم إصدار الفيدرالي الأمريكي أي إجراءات دعم جديدة له أو رفع لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وتراجع سعر الجرام عيار 21 أيضًا اليوم في المملكة.

جنية الدهب

أسعار الذهب عالميًا

تراجع الجرام عيار 21.. أسعار الذهب في مصر مساء الأربعاء 28 ديسمبر

في البداية بالنسبة لسعر الذهب عالميًا، فقد سجل في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3%، ليصل إلى 1791.91 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1800.20 دولار للأوقية، كما ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 23.04 دولار للأوقية.

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء| وسعر عيار 21 يحمل نبأ سارَّ للمواطنين
انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء| وسعر عيار 21 يحمل نبأ سارَّ للمواطنين

أسعار الذهب في السعودية

أما بالنسبة لسعر جرام الذهب من عير 21 الأكثر تداولاً وشيوعًا في المملكة، فقد سجل تراجعًا بقيمة ريال تقريبًا، ليُسجل نحو 188.73 ريال، مقارنةً مع نحو 189.15 بإغلاق أمس الإثنين، وسط توقعات بتراجع طفيف مُجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قد يُنعش الأسواق وحركة البيع والشراء.

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء| وسعر عيار 21 يحمل نبأ سارَّ للمواطنين 1 20/12/2022 - 6:04 م

باقي أسعار الأعيرة المختلفة

يحمل الجدول التالي أسعار مختلف الأعيرة لجرامات الذهب في المملكة، وسعر الجنيه الذهب والسبيكة 5 جرامات:

سعر جرام الذهب من عيار 24 215.69 ريال
سعر جرام الذهب من عيار 22 197.72 ريال
سعر جرام الذهب من عيار 18 161.77 ريال
سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 1,811.81 ريال
سعر السبيكة الذهب 5 جرامات 1,898.09 ريال
Avatar of معز الصافي
معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

اترك تعليقاً