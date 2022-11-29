بعد وصوله لأعلى مستوياته عالميًا| أسعار الذهب في السعودية اليوم

واصلع أسعار الذهب عالميًا اشتعالها ووصولها لمستويات قياسية، مدعومة بضعف سعر الدولار عالميًا وعدم اتخاذ الفيدرالي الأمريكي أي إجراءات جديدة لدعمه، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسعار في مختلف الدول ومن بينها المملكة العربية السعودية، والتي بالرغم ثبات الأسعار فيها اليوم الثلاثاء، إلا أنها تبقى عند مستوى مرتفع.

سعر الذهب عالميًا

هذا وقد ارتفع سعر الذهب عالميًا في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.7% إلى 1753.34 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.7* إلى 1752.60 دولار، في حين انخفضت أسعار السبائك بنحو واحد% في الجلسة السابقة بعد تصريحات الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

أسعار الذهب في السعودية

ومحليًا سادت حالة من الثبات على أسعار الذهب في السعودية خلال الساعات الأخيرة، بعد ارتفاعها خلال الأيام الماضية، لتُسجل الأسعار ما يلي:

سعر جرام الذهب من عيار 24 الأغلى سعرًا بلغ نحو 210.35 ريال

أما سعر جرام الذهب من عيار 22 فقد بلغ نحو 192.82 ريال.

وسجل سعر الذهب من عيار 14 نحو 122.70 ريال.

أما عن سعر جرام الذهب من عيار 12 الأرخص سعرًا فقد بلغ نحو 105.17 ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 نحو 1,777.38 ريال.

سعر جرام الذهب من عيار 21

أما عن سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولاً وشيوعًا بين المواطنين، فقد بلغ سعره خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 نحو 21 184.06 ريال، أي ما يعادل $48.98.