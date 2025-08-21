أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، ارتفاعا طفيفا، وزاد المعدن النفيس ريالا واحدا للغرام في جميع الأعيرة، يأتي هذا الارتفاع على نحو مغاير للسعر العالمي للذهب.

لقد تراجعت أسعار الذهب عالميا، ففي المعاملات الفورية، وبالتحديد في تمام الساعة 04:32 بتوقيت أبو ظبي تراجعت السعر 0.1% إلى 3343.09 دولار للأوقية الواحدة، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4386.10 دولار.

سعر الذهب بالمملكة العربية السعودية