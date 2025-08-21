أخبار إقتصادية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

أحمد مراد

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، ارتفاعا طفيفا، وزاد المعدن النفيس ريالا واحدا للغرام في جميع الأعيرة، يأتي هذا الارتفاع على نحو مغاير للسعر العالمي للذهب.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 21 أغسطس 2025

لقد تراجعت أسعار الذهب عالميا، ففي المعاملات الفورية، وبالتحديد في تمام الساعة 04:32 بتوقيت أبو ظبي تراجعت السعر 0.1% إلى 3343.09 دولار للأوقية الواحدة، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، تسليم ديسمبر 0.1% إلى 4386.10 دولار.

سعر الذهب بالمملكة العربية السعودية

النوعالسعر بالريالالسعر بالدولار
غرام ذهب عيار 24403.24107.26
غرام ذهب عيار 22370.7298.33
غرام ذهب عيار 21353.9693.86
غرام ذهب عيار 18301.6880.45
ذهب مستعمل عيار 22363.7298.66
ذهب مستعمل عيار 21346.9692.69
ذهب مستعمل عيار 18296.6879.26
سبيكة 10 غرامات (عيار 24)4,150.341,106.76
سبيكة 50 غرامًا20,469.095,458.42
سبيكة 1 كغ406,555.68108,414.85
عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.