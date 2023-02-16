أخبار إقتصادية

هبوط جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 2023 XAU/SAR

معز الصافي

واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، وهبط أيضًا سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولاً في المملكة، وهو ما يحمل بشرى سارّة للمواطنين، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار العالمية، وسط مخاوف من المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ إجراءات تشديد السياسة النقدية، ويسجل السعر العالمي الآن 1835 دولار للأوقية، وهو يُعد أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري 2023، وسط توقعات بمعاودة الارتفاع خلال الفترة القليلة المقبلة.

هبوط جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 2023 XAU/SAR
إقرأ أيضاً:

انخفاض جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 XAU/SAR

أسعار الذهب اليوم.. الاثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ بمصر

سعر جرام الذهب اليوم الخميس

جرام الذهب السعر بالريال السعر بالدولار
جرام الذهب عيار 24 221.75 ريال 59.00 دولار
جرام الذهب عيار 22 203.27 ريال 54.08 دولار
جرام الذهب عيار 21 194.03 ريال 51.62 دولار
جرام الذهب عيار 18 166.31 ريال 44.25 دولار
جرام الذهب عيار 14 129.35 ريال 34.42 دولار
أونصة الذهب 6.896.45 ريال 1.834.86 دولار
سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم
هبوط جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 2023 XAU/SAR
قد يهمك:

بشرى سارة.. 3 آلاف جنيها تراجعا فى أسعار الفول البلدى والمستورد

آخر مستجدات سعر الذهب في مصر مساء الخميس 16 فبراير XAU/EGP

جدير بالذكر أن زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في إصابة سوق التعاملات وعمليات البيع والشراء، بحالة من الركود في الأسواق والصاغات.

هبوط جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 2023 XAU/SAR
هبوط جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 2023 XAU/SAR

سعر السبيكة والجنيه الذهب 16-2-2023

الوزن السعر بالريال السعر بالدولار
سبيكة ذهب 1 جرام 306.02 ريال 81.42 دولار
سبيكة ذهب 2.5 جرام 694.08 ريال 184.67 دولار
سبيكة ذهب 10 جرام 2.474.73 ريال 658.44 دولار
سبيكة ذهب 1 كيلو 229.560.04 ريال 61.077.98 دولار
سبيكة ذهب 1 أونصة 7.388.14 ريال 1.965.73 دولار
جنيه ذهب 8 جرام عيار 22 1.806.66 ريال 480.66 دولار
Avatar of معز الصافي
معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

اترك تعليقاً