هبوط جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 فبراير 2023 2023 XAU/SAR

واصلت أسعار الذهب في السعودية تراجعها اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023، وهبط أيضًا سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولاً في المملكة، وهو ما يحمل بشرى سارّة للمواطنين، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار العالمية، وسط مخاوف من المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ إجراءات تشديد السياسة النقدية، ويسجل السعر العالمي الآن 1835 دولار للأوقية، وهو يُعد أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري 2023، وسط توقعات بمعاودة الارتفاع خلال الفترة القليلة المقبلة.

سعر جرام الذهب اليوم الخميس

جرام الذهب السعر بالريال السعر بالدولار جرام الذهب عيار 24 221.75 ريال 59.00 دولار جرام الذهب عيار 22 203.27 ريال 54.08 دولار جرام الذهب عيار 21 194.03 ريال 51.62 دولار جرام الذهب عيار 18 166.31 ريال 44.25 دولار جرام الذهب عيار 14 129.35 ريال 34.42 دولار أونصة الذهب 6.896.45 ريال 1.834.86 دولار

جدير بالذكر أن زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل مباشر في إصابة سوق التعاملات وعمليات البيع والشراء، بحالة من الركود في الأسواق والصاغات.

سعر السبيكة والجنيه الذهب 16-2-2023