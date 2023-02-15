أخبار إقتصادية

انخفاض جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 XAU/SAR

معز الصافي

تغيرات جديدة في أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، حيث واصل سعر المعدن الأصفر انخفاضه في الأسواق، وهبط أيضًا سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شيوعًا وتداولاً بين المواطنين، وهو يساعد على عودة حركة النشاط للأسواق مُجددًا بعد ما أصابها حالة الركود خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بمواصلته الهبوط خلال الفترة المقبلة.

انخفاض جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 XAU/SAR
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أسعار المعدن الأصفر في المملكة اليوم

وإليكم جدول يحمل أسعار مختلف الأعيرة في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء:

وحدة الذهب ريال سعودي ريال أمريكي
سعر الذهب عيار 24 223.92 ريال 59.68 دولار
سعر الذهب عيار 22 205.26 ريال 54.71 دولار
سعر الذهب عيار 21 195.94 ريال 52.22 دولار
سعر الذهب عيار 18 167.94 ريال 44.76 دولار
سعر الذهب عيار 14 130.62 ريال 34.81 دولار
سعر الذهب عيار 12 111.96 ريال 29.84 دولار
أسعار أوقية الذهب 6.964 ريال 1.856 دولار
أسعار جنيه الذهب 1.567 ريال 417.76 دولار
أسعار كيلو الذهب 223.922 ريال 59.678 دولار
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انخفاض جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 XAU/SAR
انخفاض جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 XAU/SAR

تأثر الأسعار بالسعر العالمي

مع العلم أن سعر الذهب في تذبذب بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، وأحيانًا يرتفع وينخفض، ويعود ذلك إلى السوق العالمي، الذي سجلت فيه الأسعار تراجعًا مُحددًا، فالعلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، لذلك كلما ارتفع الدولار يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا.

سعر الذهب

ومحليًا يتأثر السوق المحلي بشكل مباشر بالسوق العالمي، حيث يتسبب ارتفاع الأسعار عالميًا إلى ارتفاعها محليًا داخل المملكة، والعكس، فسوق الذهب المحلي يتأثر بعاملين مهمين: سعر الذهب العالمي والسعر المحلي للدولار مقابل الريال.

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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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