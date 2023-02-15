انخفاض جديد بـ أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023 XAU/SAR

تغيرات جديدة في أسعار الذهب بالمملكة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023، حيث واصل سعر المعدن الأصفر انخفاضه في الأسواق، وهبط أيضًا سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شيوعًا وتداولاً بين المواطنين، وهو يساعد على عودة حركة النشاط للأسواق مُجددًا بعد ما أصابها حالة الركود خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بمواصلته الهبوط خلال الفترة المقبلة.

أسعار المعدن الأصفر في المملكة اليوم

وإليكم جدول يحمل أسعار مختلف الأعيرة في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء:

وحدة الذهب ريال سعودي ريال أمريكي سعر الذهب عيار 24 223.92 ريال 59.68 دولار سعر الذهب عيار 22 205.26 ريال 54.71 دولار سعر الذهب عيار 21 195.94 ريال 52.22 دولار سعر الذهب عيار 18 167.94 ريال 44.76 دولار سعر الذهب عيار 14 130.62 ريال 34.81 دولار سعر الذهب عيار 12 111.96 ريال 29.84 دولار أسعار أوقية الذهب 6.964 ريال 1.856 دولار أسعار جنيه الذهب 1.567 ريال 417.76 دولار أسعار كيلو الذهب 223.922 ريال 59.678 دولار

تأثر الأسعار بالسعر العالمي

مع العلم أن سعر الذهب في تذبذب بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، وأحيانًا يرتفع وينخفض، ويعود ذلك إلى السوق العالمي، الذي سجلت فيه الأسعار تراجعًا مُحددًا، فالعلاقة بين الذهب والدولار علاقة عكسية، لذلك كلما ارتفع الدولار يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا.

ومحليًا يتأثر السوق المحلي بشكل مباشر بالسوق العالمي، حيث يتسبب ارتفاع الأسعار عالميًا إلى ارتفاعها محليًا داخل المملكة، والعكس، فسوق الذهب المحلي يتأثر بعاملين مهمين: سعر الذهب العالمي والسعر المحلي للدولار مقابل الريال.