أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 يوليو

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية ارتفاعاً طفيفاً، لنجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد سجل حوالي 184.05 ريالاً، فمع تفاعل المستثمرين مع قرارات الفيدرالي الأمريكي، نجد أن سعر المعدن الأصفر قد ارتفع بالتزامن مع الارتفاع في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل عيار الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 157.76 ريالاً للجرام الواحد، كما سجل عيار 21 حوالي 184.05 ريالاً للجرام، بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 210.34 ريالاً، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم.

المملكة العربية السعودية تتصدر المقدمة بين الدول العربية في احتياطيات الذهب، كما يعتبر الذهب أحد الملاذات الآمنة للمستثمرين، وبصفة خاصة في وقت الأزمات، مما يساعدهم على الحفاظ على أموالهم من المخاطر المترتبة على التضخم.

سعر الذهب العالمي اليوم

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وفي وسط حالة الترقب من المستثمرين، نجد أن الأوقية قد سجلت حوالي 1,742 دولار، والجدير بالذكر أن السعر العالمي للذهب يتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً حسب قيمة الدولار، فنجد أن الذهب والعملات الأجنبية خاصة الدولار في علاقة عكسية فيما بينهم، فكلما ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب والعكس.

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وبما أن الدولار ارتفع سعره مؤخراً فإن الذهب قد انخفض سعره عن ذي قبل، بسبب اتجاه معظم المستثمرين للاستثمار في الدولار فضلاً عن الاستثمار في الذهب بسبب المكاسب الأعلى، والسوق المحلي داخل المملكة يتجه في نفس اتجاه السوق العالمي سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

في رأيك هل تظن أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في الذهب أم الدولار؟ شاركنا برأيك في التعليقات.