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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 بالريال السعودي والدولار الأمريكي

مصطفى أبو حجازي

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر وذلك مقارنة بتعاملات أمس الإثنين “31 أكتوبر “، حيث قد وصل سعر الجرام من عيار 24 اليوم حوالي 198.07 ريال سعودي، وتشهد أسعار المعدن النفيس خلال تلك الفترة داخل السعودية والبلاد العربية حالة من التقلبات المستمرة وذلك بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة ومواجهة التضخم والحفاظ على قيمة الدولار. 

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 بالريال السعودي والدولار الأمريكي

ما هي أسعار المعدن النفيس داخل المملكة العربية السعودية 

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم وقد سجلت القيم التالية: 

أسعار الذهب في السعودية

الوحدة  سعر الذهب ” بالريال السعودي ”  سعر الذهب ” بالدولار الأمريكي ” 
جرام الذهب من عيار 24  198.07 ريال سعودي.  52.71 دولار أمريكي. 
جرام الذهب من عيار 22 181.57 ريال سعودي.  48.32 دولار أمريكي. 
جرام الذهب من عيار 21 173.32 ريال سعودي.  46.12 دولار أمريكي. 
جرام الذهب من عيار 18 148.56 ريال سعودي.  39.53 دولار أمريكي. 
جرام الذهب من عيار 14  115.54 ريال سعودي.  30.75 دولار أمريكي. 
جرام الذهب من عيار 12  99.04 ريال سعودي.  26.36 دولار أمريكي. 
الجنيه الذهب  1387 ريال سعودي.  368.98 دولار أمريكي. 
كيلو الذهب  198071 ريال سعودي.  52711 دولار أمريكي. 

ما هو سعر الأصفر في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي

سعر الذهب في السعودية خلال الأسبوع الماضي

مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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