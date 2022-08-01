أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 1 أغسطس

سجلت أسعار الذهب اليوم في السعودية استقراراً في بداية تعاملات اليوم، لنجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد سجل حوالي 186.06 ريالاً، فمع اتجاه المستثمرين للاستثمار في الذهب على عكس ما توقعه الفيدرالي الأمريكي، نجد أن سعر المعدن الأصفر قد ارتفع عالمياً بالتزامن مع الارتفاع في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل عيار الذهب عيار 18 اليوم في السعودية نحو 159.48 ريالاً للجرام الواحد، كما سجل عيار 21 حوالي 186.06 ريالاً للجرام أو ما يعادل 49.54 دولاراً، بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 212.63 ريالاً أو ما يعادل 56.61 دولاراً، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم.

المملكة العربية السعودية تتصدر المقدمة بين الدول العربية في احتياطيات الذهب، كما يعتبر الذهب أحد الملاذات الآمنة للمستثمرين، وبصفة خاصة في وقت الأزمات، مما يساعدهم على الحفاظ على أموالهم من المخاطر المترتبة على التضخم.

سعر الذهب العالمي اليوم

حسب مؤشر الذهب العالمي، استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وفي وسط حالة الترقب من المستثمرين، نجد أن الأوقية قد سجلت حوالي 1,761 دولار، والجدير بالذكر أن السعر العالمي للذهب يتأثر ارتفاعاً وانخفاضاً حسب قيمة الدولار، فنجد أن الذهب والعملات الأجنبية خاصة الدولار في علاقة عكسية فيما بينهم، فكلما ارتفع سعر الدولار انخفض سعر الذهب والعكس.

السوق المحلي داخل المملكة يتجه في نفس اتجاه السوق العالمي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبم أن السوق العالمي قد استقرت فيه الأسعار مقارنة بالأمس، نجد أن السعر داخل المملكة قد استقر هو الآخر، ولكن على عكس ما كان متوقع، اتجه الذهب للصعود برغم ارتفاع الفائدة الأمريكية.

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توقع الخبراء أن يشهد الذهب انخفاضاً خلال الأيام القادمة، ولكن إذا كنت تنوي الاستثمار في الذهب، فهناك العديد من الخبراء الذين ينصحون بالاستثمار في الوقت الحالي، وأن يكون هذا الاستثمار طويل الأجل، بمعنى أن تشتري الذهب الآن ولا تفكر في بيعه إلا بعد 5 سنوات على الأقل.

في رأيك هل تظن أن الوقت الحالي مناسب للاستثمار في الذهب أم الدولار؟ شاركنا برأيك في التعليقات.