أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس XAU/SAR

استقرت أسعار الذهب في السعودية صباح اليوم الأربعاء، على نفس حالة الارتفاع التي سجلتها أمس. في هذا الموضوع سوف نتعرف على آخر تحديث لـ سعر الذهب في السعودية صباح اليوم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

سعر الجرام عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مستهل تعاملات الأربعاء نحو: 229.58 ريال.

سعر الجرام عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 صباح اليوم نحو: 210.45 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الجرام عيار 21 في بداية التعاملات نحو: 200.88 ريال سعودي.

سعر الجرام عيار 18

استقر سعر الجرام عيار 18 في محلات الصاغة وسجل نحو: 172.18 ريال سعودي.

جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 صباح اليوم الأربعاء نحو: 133.92 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر الجرام عيار 12 في السعودية اليوم الأربعاء نحو: 114.79 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 10

سجل الجرام عيار 10 في بورصة الذهب نحو: 95.66 ريال وهو الأقل إقبالا من جانب عشاق المعدن الأصفر.

أما سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الأربعاء فسجلت نحو: 7 آلاف و140 ريال سعودي، بسعر أقل ريال عن الأمس.

كانت هذه آخر مستجدات أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 مارس 2023.