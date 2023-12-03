أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023

حافظت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد، على نفس الارتفاع الذي سجلته في الأيام الماضية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 218 ريال، في السطور التالية سوف نتعرف على آخر تطورات الأسعار في السوق المحلية بالمملكة.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الجرام عيار 24 في التعاملات الصباحية اليوم الأحد نحو: 249.87 ريال سعودي.

بينما سجل سعر الجرام عيار 22 صباح اليوم الأحد نحو: 229.04 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو: 218.63 ريال.

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم نحو: 187.40 ريال.

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل في بداية التعاملات نحو: 145.75 ريال.

بينما سجل سعر الجرام عيار 12 اليوم الأحد نحو: 124.93 ريال سعودي.

وتم تداول جرام الذهب عيار 10 صباح اليوم بسعر: 104.11 ريال.

وسجل سعر أونصة الذهب في السعودية مع بداية تعاملات اليوم الأحد نحو: 7 آلاف و771 ريال سعودي.

كان هذا كل شيء عن أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 3 ديسمبر 2023.