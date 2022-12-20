أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر بالدرهم الإماراتي … هل انخفض سعر الذهب؟

واصلت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات في الهبوط مقارنةً بالأيام السابقة؛ حيث سجل أعلى سعر للأوقية الذهبية اليوم 6.567 درهم إماراتي، واستقر سعر الذهب من عيار 24 عند 211.16 درهم إماراتي بينما سعر الذهب عيار 18 هو 158.94 درهم إماراتي، وهناك تزايد وانخفاض في أسعار الذهب على مدار الثلاثة أشهر الماضية؛ حيث سجل أعلي سعر لجرام الذهب عيار 24 قيراط 214.82 درهم إماراتي بدون مصنعية يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وكان أقل سعر سجله 192.35 درهم إماراتي يوم الخميس الموافق 20 اكتوبر 2022.

اسعار الذهب اليوم فى الامارات

انخفض سعر الذهب في الامارات في بداية تعاملات اليوم بأسواق الذهب بشكل طفيف مقارنةً باليوم السابق؛ حيث جاء متوسط أسعار الذهب لكل عيار كما يلي:

الفئة السعر سعر جرام الذهب عيار 24 211.16 درهم إماراتي سعر جرام الذهب عيار 22 193.56 درهم إماراتي سعر جرام الذهب عيار 21 184.77 درهم إماراتي سعر جرام الذهب عيار 18 158.37 درهم إماراتي سعر جرام الذهب عيار 14 123.18 درهم إماراتي سعر جرام الذهب عيار 12 105.58 درهم إماراتي

سعر أوقية الذهب اليوم في الإمارات

كذلك انخفضت أسعار الأوقية الذهبية؛ حيث ثبتت الأسعار في أسواق الذهب في بداية اليوم عند 6.567 درهم إماراتي، وسعر الجنيه الذهب 1.478 درهم اماراتي، بينما سجل سعر كيلو الذهب 211.158 درهم.

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توقعات اسعار الذهب في الإمارات

مقارنةً بأسعار اليوم الماضي انخفض سعر الذهب اليوم في الإمارات بشكل طفيف، والزيادة أو الانخفاض أسعار الذهب بالإمارات يعتمد على عاملين وهم سعر الدولار وسعر برميل النفط، وبذلك يتوقع المحللين الاقتصاديين زيادة في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المكانة العالمية للدولار الأمريكي كعملة احتياطية وذلك وسط التوقعات بالمزيد من الانخفاض في سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن التعرف على توقعات أسعار الذهب في الإمارات من خلال مراقبة تغييرات العوامل المؤثرة على السعر، ولكن يعتبر الذهب من الاستثمارات الجيدة ونظرًا لوجود ثبات نسبي أو انخفاض طفيف في الأسعار خلال هذه الفترة يعتقد المستثمرون أنه وقت مناسب لشراء الذهب والاستثمار فيه.