أسعار الذهب فى مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك

واصلت أسعار الذهب فى مصر استقرارها خلال تعاملات أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 682 إلى 684 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 585 جنيه إلى 586 جنيه.

أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد تراوح سعره ما بين 779 إلى 782 جنيه، بينما ترواح سعر الجنيه الذهب اليوم ما بين 5 آلاف و464 إلى 5 آلاف و480 جنيه.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 22 فقد تراوح سعر الجرام ما بين 714 إلى 716 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 455 إلى 456 جنيه، فى الوقت الذى تراوح فيه سعر جرام الذهب عيار 12 ما بين 390 إلى 391 جنيه.

وقد أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن أسعار الذهب قد شهدت استقراراً خلال تعاملات أول أيام العيد مؤكداً بان أسعار الذهب بالسوق المحلية فى مصر قد ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب القفزة التاريخية لأسعار الذهب فى البورصة العالمية.

وننشر جدول بأسعار الذهب فى مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك

العيار السعر يبدأ من السعر ينتهى إلى جرام الذهب عيار 24 779 جنيه 782 جنيه جرام الذهب عيار 22 417 جنيه 716 جنيه جرام الذهب عيار 21 682 جنيه 684 جنيه جرام الذهب عيار 18 585 جنيه 586 جنيه جرام الذهب عيار 14 455 جنيه 456 جنيه جرام الذهب عيار 12 390 جنيه 391 جنيه سعر الجنيه الذهب 5464 جنيه 5480 جنيه

وأضاف نادي نجيب بأن عيد الأضحي ليس هو المتسبب فى ارتفاع الأسعار ولكن الارتفاع الحاصل حالياً فى أسعار الذهب يرجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وأن الأسعار الموجودة حالياً هى أسعار إغلاق البورصة العالمية فى الأسبوع الماضي.