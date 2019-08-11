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أسعار الذهب فى مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك

كتب سعيد كاملفي آخر تحديث
أسعار الذهب فى مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك

واصلت أسعار الذهب فى مصر استقرارها خلال تعاملات أول أيام عيد الأضحى المبارك اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 682 إلى 684 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 585 جنيه إلى 586 جنيه.

أما سعر جرام الذهب عيار 24 فقد تراوح سعره ما بين 779 إلى 782 جنيه، بينما ترواح سعر الجنيه الذهب اليوم ما بين 5 آلاف و464 إلى 5 آلاف و480 جنيه.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 22 فقد تراوح سعر الجرام ما بين 714 إلى 716 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 455 إلى 456 جنيه، فى الوقت الذى تراوح فيه سعر جرام الذهب عيار 12 ما بين 390 إلى 391 جنيه.

وقد أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة بأن أسعار الذهب قد شهدت استقراراً خلال تعاملات أول أيام العيد مؤكداً بان أسعار الذهب بالسوق المحلية فى مصر قد ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسبب القفزة التاريخية لأسعار الذهب فى البورصة العالمية.

وننشر جدول بأسعار الذهب فى مصر أول أيام عيد الأضحى المبارك

العيارالسعر يبدأ منالسعر ينتهى إلى
جرام الذهب عيار 24779 جنيه782 جنيه
جرام الذهب عيار 22417 جنيه716 جنيه
جرام الذهب عيار 21682 جنيه684 جنيه
جرام الذهب عيار 18585 جنيه586 جنيه
جرام الذهب عيار 14455 جنيه456 جنيه
جرام الذهب عيار 12390 جنيه391 جنيه
سعر الجنيه الذهب5464 جنيه5480 جنيه

وأضاف نادي نجيب بأن عيد الأضحي ليس هو المتسبب فى ارتفاع الأسعار ولكن الارتفاع الحاصل حالياً فى أسعار الذهب يرجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وأن الأسعار الموجودة حالياً هى أسعار إغلاق البورصة العالمية فى الأسبوع الماضي.

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، معلم خبير حاسب آلى، دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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