أسعار الذهب عيار ٢١ تتخطى ١٠٠٠ جنيه … في أول أيام عيد الأضحى

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بأول أيام عيد الأضحى الموافق اليوم السبت ٩ يوليو، بقيمة ٢٠ جنيهًا مصري، في أقل من ٢٤ ساعة،فسجل الذهب عيار ٢١ أعلى من ١٠٠٠ جنيه، وسوف نعرض لكم في السطور القليلة الماضية أسعار الذهب اليوم أيضاً.

أسعار الذهب اليوم السبت ٩ يوليو

سجل عيار 18 اليوم 863 جنيها.

بينما سجل عيار 21 اليوم 1005 جنيهات.

وسجل عيار 24 اليوم 1149 جنيها.

في غضون ذلك سجل الجنيه الذهب 8046 جنيها.

علاوة على ذلك أونصة الذهب سجلت 1742 دولار.

الكثير من الناس يبحث عن أسعار الذهب في مصر، حيث أن مصر الآن في موسم الأفراح والهدايا الذهبية، لذلك كان من المهم عرض هذه الأسعار والزيادة التي وصلت إلى ٢٠ جنيهًا في سعر الذهب عيار ٢١.