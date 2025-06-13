أسعار الذهب تقترب من مستويات قياسية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الجمعة، حيث تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية بفضل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، التي أدت إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة.

وفي المعاملات الفورية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.8% ليصل إلى 3412.29 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش، مسجلًا زيادة بنحو 3.1% هذا الأسبوع. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.2%، ليبلغ سعر الأونصة 3384.40 دولارًا.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة، عقب إعلان إسرائيل عن شن هجوم على إيران، ما أثار مخاوف بشأن الاستقرار الأمني في المنطقة. وأوضح مسؤولان أميركيان في تصريحات لهما الخميس الماضي أن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا طفيفًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 36.25 دولارًا للأونصة، في حين زاد سعر البلاتين بنسبة 0.2% ليبلغ 1297.72 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1062.35 دولارًا للأونصة.

وتعكس هذه التحركات في الأسعار تزايد القلق العالمي، حيث يسعى المستثمرون إلى تأمين أموالهم من خلال الأصول التقليدية التي يعتبرونها ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.