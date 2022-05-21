“استقرار جديد” أسعار الذهب اليوم 21 مايو 2022 في مصر

أحمد صفي الدين

نوضح لكم أخر تحديث في أٍعار الذهب في مصر اليوم 21 مايو 2022 بعد التغيرات الكثيرة التي حدثت في الأيام الماضية وتقلب الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، وبالنسبة لتطورات الأسعار اليوم في أسواق الصاغة المصرية فقد شهدت استقرار بالمقارنة مع الأيام الماضية تأثرا بالاستقرار الذي حدث في تعاملات البورصة العالمية، حيث بلغت أسعار الأوقية الذهبية عالميا حوالي 1842 دولار أمريكي، وإليكم أهم تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر 21 مايو 2022

بحسب أنواع العيار الخاص بالذهب تتغير الأسعار، لذلك نشارك معكم أسعار عيارات الذهب من 14 وحتى عيار 24 الذي يعتبر أفضل أنواع الذهب من حيث نسبة الذهب به والتي تصل إلى 90%، والأسعار هي كالتالي:

  • سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم هو 666 جنيه.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم هو 857 جنيه.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  هو 1000 حنيه.
  • سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم هو 1142 جنيه.

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أسعار سبائك الذهب اليوم والجنيه الذهب

أما بالنسبة لأسعار منتجات الذهب الأخرى اليوم مثل سيائك الذهب والجنيه الذهب فنشاركها معكم في هذه الفقرة عبر النقاط التالية:

  • سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرام هو 5000 حنيه.
  • سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 10 جرام هو 10000 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام هو 20000 جنيه.
  • أما سعر الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرام هو 8050 جنيه.

علما بأن أسعار هذه المنتجات يضاف إليها التكلفة الخاصة بالمصنعية والتي قد تتفاوت من محل إلى آخر.

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أحمد صفي الدين

كاتب ومدون مصري، مهتم بإيصال أحدث الأخبار المحلية والعالمية إلى القارئ العربي، ومهتم أيضا بكل ما هو جديد في عالم التقنية والإنترنت


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