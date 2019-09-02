أسعار الذهب اليوم 🔼 الإثنين 2-9-2019 في مصر والسعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر طبقاً لأخر تقرير استقرار عند نفس المتوسطات التي سجلتها مساء أمس الأحد، جدير بالذكر أيضاً أن سعر الذهب في مصر قد شهد ارتفاع بنحو 47 جنيه للجرام خلال تعاملات أغسطس الماضي 2019، حيث سجلت سعر الأوقية عالمياً نفس المتوسط التي سجلته مساء أمس بقيمة 1525 دولار، وسجل الجنيه الذهب 5632 جنيه في أحدث تعاملات بمحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل عيار 18 للجرام بنحو 603.5 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام 804.5 جنيه، وتراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 735 إلى 738 جنيه، بينما سجلت الأونصة ما بين 24,951 إلى 25,022 جنيه، وإليكم الآن أحدث أسعار الذهب في مصر بدون قيمة المصنعية وطبقاً لأخر تقارير:

الوحدة سعر الذهب بالجرام عيار 24 802 إلى 805 عيار 22 735 إلى 738 عيار 21 702 إلى 704 عيار 18 602 إلى 603 عيار 14 468 إلى 469 عيار 12 401 إلى 402 الاونصة 24,951 إلى 25,022 الجنيه الذهب 5,616 إلى 5,632 الكيلو 802,286 إلى 804,571

سعر الذهب اليوم في السعودية

بينما ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الإثنين مقارنةً بالأسعار التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها أمس، حيث سجل عيار 24 للجرام 184.47 ريال مقابل 183.38 ريال في تعاملات أمس، وسجل الجنيه الذهب 1291 ريال، بينما سجلت الأوقية بالريال السعودي بنحو 5737 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 161.42 ريال مقابل 160.97 ريال في تعاملات أمس.