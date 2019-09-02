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أسعار الذهب اليوم 🔼 الإثنين 2-9-2019 في مصر والسعودية

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
أسعار الذهب اليوم 🔼 الإثنين 2-9-2019 في مصر والسعودية
سعر الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر طبقاً لأخر تقرير استقرار عند نفس المتوسطات التي سجلتها مساء أمس الأحد، جدير بالذكر أيضاً أن سعر الذهب في مصر قد شهد ارتفاع بنحو 47 جنيه للجرام خلال تعاملات أغسطس الماضي 2019، حيث سجلت سعر الأوقية عالمياً نفس المتوسط التي سجلته مساء أمس بقيمة 1525 دولار، وسجل الجنيه الذهب 5632 جنيه في أحدث تعاملات بمحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل عيار 18 للجرام بنحو 603.5 جنيه، بينما سجل عيار 24 للجرام 804.5 جنيه، وتراوح سعر عيار 22 للجرام ما بين 735 إلى 738 جنيه، بينما سجلت الأونصة ما بين 24,951 إلى 25,022 جنيه، وإليكم الآن أحدث أسعار الذهب في مصر بدون قيمة المصنعية وطبقاً لأخر تقارير:

الوحدةسعر الذهب بالجرام
عيار 24802 إلى 805
عيار 22735 إلى 738
عيار 21702 إلى 704
عيار 18602 إلى 603
عيار 14468 إلى 469
عيار 12401 إلى 402
الاونصة24,951 إلى 25,022
الجنيه الذهب5,616 إلى 5,632
الكيلو802,286 إلى 804,571

سعر الذهب اليوم في السعودية

بينما ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الإثنين مقارنةً بالأسعار التي اختتمت بها محلات الصاغة تعاملاتها أمس، حيث سجل عيار 24 للجرام 184.47 ريال مقابل 183.38 ريال في تعاملات أمس، وسجل الجنيه الذهب 1291 ريال، بينما سجلت الأوقية بالريال السعودي بنحو 5737 ريال، وسجل عيار 21 للجرام 161.42 ريال مقابل 160.97 ريال في تعاملات أمس.

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
 عيار 24184.47 ريال$49.18
عيار 22169.10 ريال$45.09
عيار 21161.42 ريال$43.04
عيار 18138.36 ريال$36.89
عيار 14107.61 ريال$28.69
 عيار 1292.24 ريال$24.59
 أوقية الذهب5,737 ريال$1,530
 جنيه الذهب1,291 ريال$344.29
 كيلو الذهب184,474 ريال$49,183

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع نجوم مصرية، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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