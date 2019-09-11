أسعار الذهب اليوم في مصر… انخفاض مفاجئ لسعر الذهب بعد الارتفاع القياسي

شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاع قياسي غير مسبوق في أسعار الذهب والمعادن النفيسة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلب الاستثماري على المعادن النفيسة، ولكن تراجعت الأسعار بطريقة ملحوظة خلال اليومين الماضيين ليخسر الجرام الواحد للمعدن الأصفر ما يقرب من عشرة جنيهات.







أما بالنسبة للمعاملات الفورية فقد هبطت أوقية الذهب (الأونصة) 0.6% إلى 1490.10 دولار.

وقد أكد عضو شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية “نادي نجيب” أن مبيعات الذهب اتسمت بالضعف خلال الفترة الحالية.







أسعار الذهب اليوم في مصر

نعرض لكم فيما يلي أسعار جرامات الذهب من مختلف الأعيرة في مصر اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 وفقا لتعاملات الصاغة اليوم وهي كالتالي:







سجَّل جرام الذهب من عيار 18 سعرا يتراوح بين 585 جنيه إلى 587 جنيه.

سجَّل جرام الذهب من عيار 21 سعرا يتراوح بين 683 جنيه إلى 685 جنيه.

سجَّل جرام الذهب من عيار 24 سعرا يتراوح بين 781 جنيه إلى 783 جنيه.

سعرالجنيه الذهب سجَّل في تعاملات اليوم سعر يتراوح بين 5464 جنيه إلى 5480 جنيه.

جرام الذهب من عيار 12 سجَّل سعر يتراوح بين 390 جنيه إلى 391 جنيه.

سجَّل جرام الذهب من عيار 14 اليوم سعرا تراوح بين 455 جنيه إلى 457 جنيه.

بينما سجَّل جرام الذهب من عيار 22 سعرا تراوح بين 716 جنيه إلى 718 جنيه.

وقد انخفض سعر الذهب بسبب التوقعات بشأن احتمالية تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وذلك بالإضافة لتراجع المستثمرين عن المجازفة والمخاطرة بسبب آمال التحفيز العالمي وهدوء الحرب التجارية.