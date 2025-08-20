أخبار إقتصادية

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 20 أغسطس 2025

أحمد مراد

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، الموافق 20 أغسطس 2025، استقرارا ملحوظا بعد الهبوط العالمي في الأسواق وسط ترقب رجال الأعمال حول العالم لقرارات رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خلال ندوة جاكسون هول.

لكن على المستوى العالمي، هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف في بورصة المعادن، وسجل سعر الأوقية حوالي 2.316 دولارا، ويرجع هذا التراجع النسبي إلى هبوط الدولار الأمريكي، فضلا عن هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية، يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه العالم خطاب باول، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية حول العالم.

أسعار سبائك الذهب

وفي المجمل، تأثرت أسعار سبائك الذهب بانخفاض أسعار الجرام، وكذلك سعر الجنيه الذهب، حيث سجل سعر الجنيه الذهب 36 ألف و 160جنيها.

بينما هبط سعر الأوقية عيار 24 عند 160 ألفا و 115 جنيها مصريا.

وسجل سعر كيلو الذهب 5 مليون و 165 جنيها.

أسعار المعدن النفيس في أم الدنيا

العيارالسعر (بالجنيه)ملاحظات
245,165
214,520الأكثر طلبًا
183,874
