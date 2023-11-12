أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR، وأسعار تبديل العملات مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة

واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية الانخفاض، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالمملكة 204.52 ريال سعودي، بينما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية الرئيسية أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة اليوم الأحد، نجوم مصرية والتفاصيل.

مصوغات ذهبية متنوعة مع علم فلسطين - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وسجَّلت أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية البيانات التالية:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 2023/11/12م الوحدة السعر بالريال السعودي اليوم السعر بالدولار الأمريكي اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 233.74 62.33 سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط 214.26 57.14 سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 204.52 54.54 سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط 175.31 46.75 سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط 136.35 36.36 سعر أونصة الذهب بيع 7,270.13 1,938.70 سعر أونصة الذهب شراء 7,273.88 1,939.70

أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم الأحد

كما سجَّلت أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي اليوم الأحد مع استمرار العدوان الصهيوني البري على قطاع غزة، البيانات التالية: