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أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR، وأسعار تبديل العملات مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة

محمد خير الحوراني

واصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية الانخفاض، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بالمملكة 204.52 ريال سعودي، بينما تباينت أسعار تبديل العملات الأجنبية الرئيسية أمام الريال السعودي وفق التحديثات الأخيرة اليوم الأحد، نجوم مصرية والتفاصيل.

مصوغات ذهبية متنوعة مع علم فلسطين - المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار الذهب اليوم في السعودية XAU/SAR

وسجَّلت أسعار الذهب اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية البيانات التالية:

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 2023/11/12م
الوحدة
السعر بالريال السعودي اليوم 
السعر بالدولار الأمريكي اليوم 
سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط
233.74
62.33
سعر جرام الذهب عيار 22 قيراط
214.26
57.14
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط
204.52
54.54
سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط
175.31
46.75
سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط
136.35
36.36
سعر أونصة الذهب بيع
7,270.13
1,938.70
سعر أونصة الذهب شراء
7,273.88
1,939.70
مصوغات ذهبية متنوعة مع علم فلسطين – المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أسعار تبديل العملات الأجنبية اليوم الأحد

كما سجَّلت أسعار تبديل العملات الأجنبية أمام الريال السعودي اليوم الأحد مع استمرار العدوان الصهيوني البري على قطاع غزة، البيانات التالية:

العملة مقابل الريال الواحد العملة الواحدة كم تساوي ريال العملات
0٫24978 4٫01943 اليورو
0٫26765 3٫75105 الدولار
0٫42077 2٫38604 الدولار الاسترالي
0٫97444 1٫03030 الريال القطري
8٫24057 0٫12183 الجنية المصري
0٫98307 1٫02173 درهم اماراتي
66٫99202 0٫01499 ريال يمني
2٫73089 0٫36763 درهم مغربي
7٫64357 0٫13135 الليرة التركية
0٫18984 5٫28844 دينار أردني
0٫08238 12٫20477 دينار كويتي
107٫37846 0٫00940 الدرام الأرمني
0٫48064 2٫09019 غويلدر الأنتيل الهولندية
93٫33318 0٫01076 بيزو أرجنتيني
0٫48243 2٫08109 فلورن أروبي
0٫45500 2٫20650 مانات أذربيجاني
0٫48851 2٫05519 مارك بوسني
0٫53847 1٫86548 دولار بربادوسي
29٫40107 0٫03415 تاكا بنغلاديشي
0٫48986 2٫05519 ليف بلغاري
0٫10053 9٫99660 دينار بحريني
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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