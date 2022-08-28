انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم في السعودية| سعر جرام الذهب عيار 21

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم في السعودية، واستمرار تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 لليوم الثاني على التوالي، وسط توقعات بمواصلة الهبوط خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع الدعم الكبير من الفيدرالي الأمريكي لسعر الدولار وارتفاع أمام سلة العملات العالمية، وتوقعات رفع أسعار الفائدة مجددًا، وهو ما يؤدي إلى تراجع سعر المعدن النفيس العالمي.

سعر المعدن الأصفر عالميًا

فعالميًا انخفض سعر المعدن الأصفر بأكثر من 1% خلال الساعات الماضية، بعد التشديدات الأمريكية على اتخاذ سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت، من أجل اخضاع التضخم للسيطرة، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 1.25%، ليُسجل 1736.49 دولار للأونصة، بالإضافة إلى انخفاض العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.26%، لتُسجل 1749 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

أما عن أسعار الأعيرة المختلفة في المملكة اليوم، فقد سجلت ما يلي:

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 210.19 ريال.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 إلى نحو 192.68 ريال.

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 157.65 ريال.

والذهب عيار 14 هبط هو الأخر إلى نحو 122.61 ريال.

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سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراجع أيضًا سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً وشيوعًا في المملكة، إلى سعر 183.92 ريال سعودي، أي ما يُعادل 48.96 دولار أمريكي، في حين سجل سعر الأونصة عند البيع 6543.75 ريال، مقابل 6547.5 ريال عند الشراء، وسعر الجنيه الذهب 8 جرام عيار 21 نحو 1767.25 ريال.