أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 11 مايو 2023.. “بالريال والدولار”

يحرص العديد من المواطنين على متابعة أسعار الذهب في السوق، تزامنًا مع انتشار حالة من التذبذب عالميًا، ليطرح المهتمون بالمعدن الأصفر سؤال كم أسعار الذهب اليوم الخميس 11 مايو 2023 في السعودية، والذي يتأثر بالسعر العالمي غير المستقر.

تراجعت أسعار الذهب علي المستوى العالمي وسط ارتفاع الدولار في الأيام القليلة الماضية، حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

سعر جرام الذهب اليوم الخميس في السعودية

باتت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية من أهم ما يبحث عنه العديد من المواطنين سواء كان الشباب المقدمون على خطوة الزواج، أو المستثمرين في المعدن الأصفر، الذي أصبح تجارة مربحة في الفترة الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة.

يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع، للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي ألا وهو البنك المركزي الأمريكي وذلك بما يخص سعر الفائدة.

جاءت أسعار الذهب اليوم في مستهل التعاملات اليومية بآخر تحديث عبر منصة «saudi-gold-price-today»، حيث يمكنك مطالعة الأسعار لجميع الجرامات المختلفة بالريال السعودي والدولار الأمريكي، لمتابعة جميع التطورات التي تطرأ على السوق من خلال الجدول التالي:

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 244.95 65.32 عيار 21 214.34 57.15 أسعار أوقية الذهب 7618 2031 سعر الجنيه الذهب 1715 457.22 سعر كيلو الذهب 244,950 65,315

سبب استقرار أسعار الذهب في المملكة السعودية

يتساءل العديد من المواطنين بشأن سبب استقرار أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، مقارنة بمصر الأمر الذي أوضح الخبراء والمهتمين بالسوق العالمي، مؤكدين أن السبب يكمن في أعراف السوق التي تستند إلى أسعار العقود الآجلة، بجانب الأحداث والقرارات العالمية التي تؤثر على السعر المحلي.

وتأتي على رأس قائمة أسباب ارتفاع الذهب القرارات المرتبطة بالبنوك المركزية العالمية بخصوص أسعار الفائدة والتضخم، الأمر الذي يجعله أعلى تكلفة، وفي النهاية يؤثر ذلك على آليات العرض والطلب في السوق المحلي.

تراجع القوة الشرائية للذهب الفترة الأخيرة

الجدير بالذكر، أن سوق الذهب في المملكة العربية السعودية شهد حالة من العزوف بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد، وخاصة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هناك العديد من المواطنين الذين يحرصون على متابعة السوق العالمي والمحلي بصفة يومية.