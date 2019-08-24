سوق الذهب | أسعار الذهب اليوم السبت 24 أغسطس 2019 .. سعر الذهب يكسر حواجز الأسعار .. توقعات سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم يتحرك صعودا من نهاية تعاملات الأسبوعية بالأسواق والبورصات العالمية في نطاق سعري مرتفع، حيث سجل بنهاية تعاملات اليوم 1536 دولار للأوقية، في حال نجح الذهب في تحقيق الثبات أعلى منطقة 1546 دولار للأوقية، فمحتمل الصعود مجددا لمستويات قرب 1600 دولار للأوقية مقتربا من سعره التاريخي أعلى مستوى 1800 دولار للأوقية، أم إن كان ما حدث خلال الأيام الماضية هو فخ شرائي فستعاود ألأسعار التجربة على مستوى 1380 دولار للأوقية، فجلسة اليوم حددت بنسبة كبيرة مستويات الدعم والمقاومة خلال الجلسات التالية، فقد تأكد الدعم السعري لأسعار الذهب عالميا عند مستوى 1480 دولار للأوقية، وأصبح من النقاط القوية التي ستقابلها الأسعار في حال محاولة جني الأرباح كالتالي:
- النقطة السعرية التالية هي 1600 دولار للأوقية
- النقطة التي تعتبر هامة جدا الآن هي 1546 دولار للأوقية
لذلك لابد من الحذر على تداول المعدن النفيس خلال الفترة القادمة، حيث أن الذهب بجلسة اليوم والتحرك السعري الواسع خلال تعاملاته هو مؤشر لدخول الذهب حيز المضاربة السعرية، خاصة بعدما أصبحت أسواق المال والأسهم عالية المخاطر.
أما عن مناطق الشراء الآمنة لحد ما في منطقة منطقة 1480 دولار للأوقية، فهي منطقة دعم سعري أثبتت قوتها حتى الآن ويمكن الشراء عند هذه المستويات السعرية، أما غير ذلك بنسبة المخاطرة تعتبر متوسطة، أما عن الأسواق المحلية فينصح بشراء الجنيهات الذهبية، والسبائك حتى نتجنب المصنعية على عيارات الذهب المختلفة التي تزيد الخسائر في حال انخفاض الأسعار، أو تلتهم المكاسب في حال ارتفاع الأسعار.
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متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|803 إلى 806
|عيار 22
|736 إلى 739
|عيار 21
|703 إلى 705
|عيار 18
|603 إلى 604
|عيار 14
|469 إلى 470
|عيار 12
|402 إلى 403
|الأوقية
|24,987 إلى 25,058
|الجنيه الذهب
|5,624 إلى 5,640
|الكيلو
|803,429 إلى 805,714
التعليقات
ربنا يباركلكم والله ع المعلومات اليومية والجميله دي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . انا كنت هنزل اشتري قرط وخاتم ،بس تفاجأت من الخبر هو في امل في قرار ثابت عن سعر الجرام ، شكراً
نقاط الشراء الامنه لسعر الجرام