أسعار الذهب اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 3-7-2021 في مصر، ارتفاعًا بعد استقرارها لمدة ثلاثة أيام على التوالي، لتسجل زيادة بمعدل من 5 إلى 6 جنيهات في سعر الجرام، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.

وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر: