أسعار الذهب اليوم الخميس 4-2-2021 بمحلات الصاغة

يعتبر الذهب الأكثر شعبية بين المستثمرين في وقتنا الحالي، حيث أنه أصبح أحد أهم الملاذات الآمنة والأقل خطرًا مقارنة بالبورصة والعقارات، بعد انتشار فيروس كورونا في بداية العام الماضي.

ويتطلع العديد من المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب بشكل مباشر، حيث أن بيع الذهب بعد الاحتفاظ به لفترة من الزمن يدر الكثير من المال على صاحبه.

وبالنسبة للمقبلين على الزواج، فيتابع عدد كبير من المستهلكين أسعار الذهب بشكل يومي للاستفادة من تراجعه الذي يأتي بين حين وآخر للشراء في الوقت المناسب.

ويقدم موقع “نجوم مصرية” أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث له حسب توقيت القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر.