أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 مايو 2023 تسجل تراجع جديد.. “شوف سعر عيار 21”

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 مايو 2023 انخفاض جديد استمرارًا لموجة الانخفاضات التي تشهدها أسعار الذهب في مصر الفترة الحالية بعد أن أعطت الحكومة قُبلة أمل للصاغة بقرار إعفاء الذهب القادم من الخارج من الجمارك بقيمة 150 جرام من المصنوعات المشغولة والنصف مشغولة، الأمر الذي زاد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في كل صباح خاصة السيدات ممن لديهم هوس اقتناء الذهب ومتابعة أسعار الذهب اليوم وآخر تحديثات سوق الصاغة لمعرفة كل جديد عن المعد الأصفر لاسيما سعر الذهب عيار 21 وعيار 18 فهو أكثر ما يفضلون شرائه وتصنع منهم أغلب المجوهرات.

سعر الذهب الآن

جاء آخر تحديث عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 مايو 2023 في الصاغة ومحلات المجوهرات على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 2,537 جنيهًا عيار 21 2,220 جنيهًا عيار 18 1,903 جنيهًا الجنيه الذهب 17,760 جنيهًا

شعبة الذهب تؤكد عدم الاعتماد على دمغة الذهب الوارد من الخارج

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية عدم الاعتماد على دمغة الذهب الوارد من الخارج، خاصة أنه سيتساوى بنفس قيمة بيعه بسعر الذهب الحالي في السوق المحلي، في اليوم الذي وصل فيه إلى مصر.

وأوضح “ميلاد” في تصريحاته، أن المستهدف من وجود دمغة على الذهب الوارد من الخارج هي تسهيل معرفة عيار الذهب، مشيرًا إلى أن دول السعودية والإمارات تتعامل في الذهب عيار 21 مثل مصر؛ فيما تستخدم إيطاليا الذهب عيار 18 وعيار 14، وبالتالي فالمستهدف منها معرفة الأعيرة ليس أكثر.

ونصح القادمون من الخارج بعدم شراء ذهب مصنعيته غالية حتى يتمكنون من شرائه بتكلفة أقل والاستمتاع به، مشيرًا إلى أنه يفقد مصنعيته عند بيعه مثل أي ذهب يتم شرائه من مصر ويلجأ صاحبه للبيع، فيكون مضطر إلى فقد مصنعيته بالكامل ويباع ذهب صافي.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من صائغ لأخر ومن منطقة لأخرى وهي مكسب الصائغ في المشغولات الذهبية، وتحدد بنسبة من سعر جرام الذهب تتراوح بين 7-10 % بقيمة تتراوح من 100 لـ 150 جنيه على كل جرام وفق أسعار الذهب اليوم وآخر تحديث لها.