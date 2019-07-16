أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 – 7 – 2019 في أسواق الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب حالة من الهدوء والثبات في تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 16 من شهر يوليو 2019، ومن الجدير بالذكر أنه في الوقت الراهن يترقب الكثير من المستثمرين البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة الأمريكية، ويذكر أن أسعار الذهب اليوم كانت قد شهدت حالة من الارتفاع في المعاملات الفورية بقدر 0.1 % لتسجل بذلك الأوقية الذهبية مبلغ 1415.19 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم

كما تجدر الإشارة إلى كون أسعار الذهب تختلف ما بين تاجر وآخر، وما بين محافظة وأخرى، فيختلف متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة ما بين محلات الصاغة ويتراوح هذا الاختلاف من 30 إلى 65 جنيه مصري، ويتعلق ذلك باختلاف نوع عيار الذهب سواء 21، أو عيار 18، أو عيار 24، وكذلك اختلاف محلات الصاغة، ففي الأغلب تختلف النسبة من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب الأصلي الموحد، ونوضح لكم في الجدول التالي من خلال موقع نجوم مصرية أحدث أسعار الذهب في السوق المصري.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 742 جنيه مصري 44.92$ دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 649 جنيه مصري 39.30$ دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 18 556 جنيه مصري 33.7$ دولار أمريكي سعر الجنيه الذهب 5274 جنيه مصري 319.21$ دولار أمريكي سعر أوقية الذهب _____ 1,408 $ دولار أمريكي سعر كيلو الذهب 741.857 جنيه مصري ____ سعر الدولار اليوم 16.66 جنيه مصري 1$

كما تجدر الإشارة إلى أنه هناك العديد من العوامل التي لها تأثير قوي على سعر الذهب في الأسواق العالمية، سواء كانت تلك العوامل على المستوى المحلي أو على الصعيد العالمي، ويأتي في مقدمة العوامل المؤثرة على سعر المعدن الأصفر سعر الدولار الأمريكي سواء كان ذلك بالبنوك أو حتى سعر الدولار في السوق السوداء.

ويعد ثاني العوامل الرئيسية تأثيرًا على سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية هو قانون العرض والطلب الموجود في سوق الشراء،هذا بالإضافة إلى متوسط سعر أوقية الذهب على المستوى العالمي.

حيث يؤدي عدم ثبات سعر الدولار الأمريكي واضطرابه إلى حدوث تغيرات بالتبعية في أسعار الذهب سواء كان ذلك بالزيادة أو بالنقصان، وبذلك نجد أن أسعار الذهب تتغير وتتأثر بالتغيرات التي تحدث على مستوى السوق العالمي.