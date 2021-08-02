أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-8-2021 في مصر

واصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 2-8-2021 استقرارها في مصر، مسجلة نفس أسعار أول أمس السبت، الذي شهد انخفاضًا بمعدل من 2 إلى 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.

وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر: