أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-8-2021 في مصر
واصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 2-8-2021 استقرارها في مصر، مسجلة نفس أسعار أول أمس السبت، الذي شهد انخفاضًا بمعدل من 2 إلى 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.
وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر:
|عيار 24
|905 إلى 907
|عيار 22
|832 إلى 834
|عيار 21
|792 إلى 794
|عيار 18
|679 إلى 681
|عيار 14
|528 إلى 529
|عيار 12
|453 إلى 454
|الاونصة
|28,150 إلى 28,221
|الجنيه الذهب
|6,336 إلى 6,352
|الكيلو
|905,143 إلى 907,429