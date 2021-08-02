أسعار الذهب اليوم الإثنين 2-8-2021 في مصر

بواسطة أسامة مقلد

واصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 2-8-2021 استقرارها في مصر، مسجلة نفس أسعار أول أمس السبت، الذي شهد انخفاضًا بمعدل من 2 إلى 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد، وذلك وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم

وإليكم متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر:

عيار 24 905 إلى 907
عيار 22 832 إلى 834
عيار 21 792 إلى 794
عيار 18 679 إلى 681
عيار 14 528 إلى 529
عيار 12 453 إلى 454
الاونصة 28,150 إلى 28,221
الجنيه الذهب 6,336 إلى 6,352
الكيلو 905,143 إلى 907,429

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.